«Вам остался год, живите и радуйтесь»: у молодой мамы из Новосибирска нашли опасный редкий рак — он образуется из слюны

«У вас двое детей, что вы хотите? Отдыхайте больше»

Всё началось с болей в голове. Лиза списывала их на усталость, ведь с двумя маленькими детьми не соскучишься: на тот момент дочери Лизы, Вике, было уже два года, а маленькому Саше едва исполнилось 6 месяцев. Терпеть приступы со временем становилось всё сложнее, таблетки не помогали. Лиза пошла к врачу. Терапевт в поликлинике сказала: «У вас двое детей, что вы хотите? Отдыхайте больше». Однако молодая мама настояла на осмотре — ощупав шею и голову, врач диагностировала Лизе остеохондроз и выписала уколы.

— Естественно, от этих уколов не было никакого толку. Однажды меня сковал такой приступ головной боли, что я перестала понимать, кто я, где я и что происходит. Хорошо, что все были дома. Вызвали скорую — мне опять сказали: «Лечите остеохондроз, зарядку делайте». С трудом мы уговорили врачей увести меня в больницу для более тщательного осмотра, где мне сделали КТ, ничего не обнаружили и отправили домой, — вспоминает Лиза.

На следующий день после этого эпизода Лиза и ее муж Роман поехали делать МРТ головы, на котором уже были видны изменения. Девушке предложили сделать еще одно МРТ, но уже с контрастами, чтобы лучше рассмотреть. Услышанное поразило: образование, скорее всего, злокачественное.