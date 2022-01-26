Статистика бьет все рекорды: за сутки в России выявили еще 74 тысячи случаев ковида

Официальная статистика COVID-19 в России обновила антирекорд: за минувшие сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у
Власти ранее предупреждали о подъеме заболеваемости. В Роспотребнадзоре даже не исключили, что суточные данные по зараженным могут достичь шестизначных чисел. До 40% новых случаев приходится на штамм омикрон — подробнее о его симптомах можете прочитать в этом материале.
С начала пандемии коронавирусную инфекцию диагностировали у
Почитайте о симптомах омикрона в нашем материале. Также мы узнали у врачей, поможет ли вакцинация «Спутником» уберечься от нового штамма.