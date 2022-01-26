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Статистика бьет все рекорды: за сутки в России выявили еще 74 тысячи случаев ковида

Публикуем последние данные федерального оперштаба

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Количество заразившихся коронавирусом с каждым днем увеличивается на десятки тысяч

Количество заразившихся коронавирусом с каждым днем увеличивается на десятки тысяч

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Официальная статистика COVID-19 в России обновила антирекорд: за минувшие сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 74 692 человек, при этом госпитализированы 12 226 человек. Выздоровели 28 197 человек, 657 человек скончались.

Как выглядит статистика по коронавирусу сегодня

Как выглядит статистика по коронавирусу сегодня

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Власти ранее предупреждали о подъеме заболеваемости. В Роспотребнадзоре даже не исключили, что суточные данные по зараженным могут достичь шестизначных чисел. До 40% новых случаев приходится на штамм омикрон — подробнее о его симптомах можете прочитать в этом материале.

СЮЖЕТ

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С начала пандемии коронавирусную инфекцию диагностировали у 11 315 801 россиянина, 10 099 937 человек выздоровели. Скончались 328 105 человек.

Почитайте о симптомах омикрона в нашем материале. Также мы узнали у врачей, поможет ли вакцинация «Спутником» уберечься от нового штамма.

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