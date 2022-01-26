Статистика бьет все рекорды: за сутки в России выявили еще 74 тысячи случаев ковида

С начала пандемии коронавирусную инфекцию диагностировали у 11 315 801 россиянина, 10 099 937 человек выздоровели. Скончались 328 105 человек.



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