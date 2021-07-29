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Впервые за третью волну в Новосибирской области решили свернуть ковидарий

Министр здравоохранения НСО заявил, что за последнюю неделю в регионе наблюдается стабилизация по госпитализациям

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Сейчас в области около 1000 свободных коек

Сейчас в области около 1000 свободных коек

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Минздрав НСО принял решение свернуть один из ковидных госпиталей в Новосибирске впервые за третью волну.

Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов рассказал 29 июля на брифинге, что решение касается кожно-венерологического диспансера.

— Общий коечный фонд в регионе — 6382 человека. У нас практически 1000 коек свободны на территории Новосибирской области, которые мы развернули для пациентов с COVID. Сразу могу сказать о том, что за последнюю неделю видим стабилизацию по госпитализациям. Стало больше выписываться пациентов — либо с выздоровлением, либо на амбулаторное долечивание. На этой неделе приняли решение о перепрофилировании кожно-венерологического диспансера для организации медицинской помощи по профилю. Такая первая позитивная новость, — рассказал Константин Хальзов.

Министр добавил, что если такая тенденция сохранится, то на следующей неделе примут решения по обратному перепрофилированию других больниц.

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