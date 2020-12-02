Шесть новосибирцев умерли от коронавируса — всем было больше 60 лет

Оперштаб региона назвал свежие цифры по заболевшим. За последние сутки в регионе зафиксировали еще 182 новых случая, 6 пациентов скончались.

— По данным оперативного штаба на утро 2 декабря , в регионе выявлено 23 046 случаев COVID-19 (+182 за сутки), в том числе у 1441 ребенка. 18 753 пациента выздоровели (+179 за сутки), — говорится в сообщении оперштаба.

Скончались еще 6 пациентов: мужчины в возрасте 62, 63, 66, 68 лет и женщины в возрасте 66 и 74 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 756 человек.



В отделениях реанимации находятся 199 человек. На ИВЛ — 47 пациентов.

