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Шесть новосибирцев умерли от коронавируса — всем было больше 60 лет

За последние сутки зафиксировали 182 новых случая ковида

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В отделениях реанимации находятся 199 человек. На ИВЛ — 47 пациентов

В отделениях реанимации находятся 199 человек. На ИВЛ — 47 пациентов

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Ещё 6 жителей Новосибирской области умерли от коронавируса

Оперштаб региона назвал свежие цифры по заболевшим. За последние сутки в регионе зафиксировали еще 182 новых случая, 6 пациентов скончались.

— По данным оперативного штаба на утро 2 декабря, в регионе выявлено 23 046 случаев COVID-19 (+182 за сутки), в том числе у 1441 ребенка. 18 753 пациента выздоровели (+179 за сутки), — говорится в сообщении оперштаба.

Скончались еще 6 пациентов: мужчины в возрасте 62, 63, 66, 68 лет и женщины в возрасте 66 и 74 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 756 человек.

В отделениях реанимации находятся 199 человек. На ИВЛ — 47 пациентов.

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По официальной информации, ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется. Вчера Минздрав региона сообщил о сворачивании работы трех ковидных госпиталей. Тем не менее количество новых случаев каждый день неизменно высокое — вчера заболели еще 177 человек.

У многих новосибирцев официальная статистика по ковиду вызывает вопросы. НГС опубликовал результаты исследования, в котором приняли участие больше 5000 человек. Они рассказали, переболели ли коронавирусом и как протекала их болезнь. Результаты получились интересными.

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медицинастатистикакоронавирус в Новосибирске
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