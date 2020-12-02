Шесть новосибирцев умерли от коронавируса — всем было больше 60 лет

Ещё 6 жителей Новосибирской области умерли от коронавируса
Оперштаб региона назвал свежие цифры по заболевшим. За последние сутки в регионе зафиксировали еще 182 новых случая, 6 пациентов скончались.
— По данным оперативного штаба на утро
Скончались еще 6 пациентов: мужчины в возрасте 62, 63, 66, 68 лет и женщины в возрасте 66 и 74 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 756 человек.
В отделениях реанимации находятся 199 человек. На ИВЛ — 47 пациентов.
По официальной информации, ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется. Вчера Минздрав региона сообщил о сворачивании работы трех ковидных госпиталей. Тем не менее количество новых случаев каждый день неизменно высокое — вчера заболели еще 177 человек.
У многих новосибирцев официальная статистика по ковиду вызывает вопросы. НГС опубликовал результаты исследования, в котором приняли участие больше 5000 человек. Они рассказали, переболели ли коронавирусом и как протекала их болезнь. Результаты получились интересными.