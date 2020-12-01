7 пациентов в НСО умерли от коронавируса — самой старшей был 91 год

Сегодня, 1 декабря, оперативный штаб сообщил о 7 погибших от коронавирусной инфекции в Новосибирской области. Заразились COVID-19 за сутки 177 человек



— По данным оперативного штаба на утро 1 декабря в регионе выявлено 22 864 случая COVID-19, 177 за сутки, в том числе у 1433 детей. Выздоровели 18 574 пациента, 166 за сутки, Скончались еще семь пациентов: двое мужчин в возрасте 65 и 73 лет, женщины в возрасте 50, 56, 63, 67 лет и 91 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 750 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.