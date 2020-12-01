7 пациентов в НСО умерли от коронавируса — самой старшей был 91 год

Сегодня, 1 декабря, оперативный штаб сообщил о 7 погибших от коронавирусной инфекции в Новосибирской области. Заразились COVID-19 за сутки 177 человек
— По данным оперативного штаба на утро 1 декабря в регионе выявлено
В реанимации находятся 189 человек, из них 46 — на искусственной вентиляции легких.
Госпитализирован 31 ребенок, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2962. Госпитализирован 31 ребенок, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом, — добавил оперштаб.
За неделю в ГКБ