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7 пациентов в НСО умерли от коронавируса — самой старшей был 91 год

За сутки диагноз подтвердился еще у 177 человек

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В больницах Новосибирска находятся&nbsp;2962 пациента

В больницах Новосибирска находятся 2962 пациента

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Сегодня, 1 декабря, оперативный штаб сообщил о 7 погибших от коронавирусной инфекции в Новосибирской области. Заразились COVID-19 за сутки 177 человек

— По данным оперативного штаба на утро 1 декабря в регионе выявлено 22 864 случая COVID-19, 177 за сутки, в том числе у 1433 детей. Выздоровели 18 574 пациента, 166 за сутки, Скончались еще семь пациентов: двое мужчин в возрасте 65 и 73 лет, женщины в возрасте 50, 56, 63, 67 лет и 91 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 750 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

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В реанимации находятся 189 человек, из них 46 — на искусственной вентиляции легких.

Госпитализирован 31 ребенок, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2962. Госпитализирован 31 ребенок, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом, — добавил оперштаб.

СЮЖЕТ

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За неделю в ГКБ № 25 покончили с собой два пациента. Тело одного из них нашли 20 ноября под окнами больницы. Тело второго обнаружили 23 ноября в палате — по предварительным данным, мужчина скончался от кровопотери. Для расследования этих случаев Минздрав уже создал специальную комиссию, работающую совместно с правоохранительными органами. НГС удалось поговорить с родственниками одного из погибших. Оказалось, что мужчина провел в больнице несколько недель и шел на поправку, но за сутки до выписки он стал писать близким странные сообщения. Подробности читайте здесь.

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