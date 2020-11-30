Сколько новосибирцев на самом деле переболело коронавирусом? Любопытные итоги опроса читателей НГС

В Новосибирске провели опрос среди переболевших коронавирусом
На прошлой неделе мы проводили опрос среди читателей НГС о коронавирусе. По официальной статистике, за всё время пандемии ковидом в Новосибирской области переболело меньше 1% населения. Мы решили проверить, насколько эти цифры похожи на реальную картину. В нашем опросе поучаствовали больше пяти тысяч человек. Результаты нельзя назвать точным научным исследованием, но тем не менее цифры получились интересными.
Всего в опросе приняли участие 5287 человек. Из них 37% (1953) ответили, что уже переболели коронавирусом. 31,5% (1661) опрошенных отметили, что у них были все симптомы коронавируса, но тест они не делали, 14,5% (763) не болели ковидом, еще 10,3% (544) переболели обычной ОРВИ и 6,7% (355) опрошенных не знают, болели ли они коронавирусом.
Для сравнения, на момент написания материала, по официальным данным оперштаба региона, за всё время эпидемии в Новосибирской области зафиксированы
40,3% опрошенных лечили ковид как обычную простуду. 36,4% обратились к врачу и следовали его назначениям, 14,2% лечились по рекомендациям знакомых и из интернета. 9,1% опрошенных принимали антибиотики из старых запасов.
49,3% перенесли болезнь в легкой форме, 40,65% — в средней, 5,8% опрошенных оценили свое течение болезни как тяжелое, 3,9% перенесли болезнь бессимптомно и 0,3% болели в очень тяжелой форме.
Эти результаты частично сходятся с данными федерального Минздрава. По его информации, 50–80% случаев проходят в легкой форме, 20% — в тяжелой, 2,5% — в очень тяжелой.
55% респондентов болели от двух до трех недель, 30,1% — неделю и меньше, 14,9% — месяц и больше.
41,1% опрошенных сидели дома, пока у них не прошли все симптомы. 24,6% просидели дома две недели, еще 13,6% соблюдали самоизоляцию, пока не получили отрицательный тест или другие результаты анализов. Вместе с тем 20,8% опрошенных признались, что не соблюдали карантин вообще.
По информации Минздрава, человек, заболевший коронавирусной инфекцией, остается заразным на протяжении 10–20 дней после появления симптомов. Длительность выделения вируса обычно зависит от тяжести течения заболевания. Вместе с тем для выписки с больничного теперь достаточно одного отрицательного теста.
Тем, кто был в прямом контакте с заболевшим
Мы спросили наших читателей и о том, есть ли среди их окружения умершие от коронавируса. 54,5% ответили, что среди их знакомых от коронавируса никто не умер, однако есть заболевшие. 24% рассказали, что у них умер родственник или знакомый, у 17,1% респондентов умерло несколько знакомых. 4,4% ответили, что среди их знакомых нет ни умерших, ни заболевших.
По официальной статистике от ковида в Новосибирской области скончались 698 человек, то есть 0,02%.
О профилактике
90% опрошенных отметили, что принимают профилактические меры из-за распространения
Самыми распространенными способами профилактики, если верить опросу, являются ношение маски и частое мытье рук — этот вариант выбрали 4911 человек (94%).
На втором месте — сокращение контактов и посещения общественных мест, за них проголосовал 4001 человек (76,9%). Витамины принимают 2695 опрошенных (51,8%). 1719 человек (33%) пытаются есть больше фруктов и овощей.
1129 человек (21,7%) для профилактики предпочитают заниматься спортом, высыпаться и чаще бывать на свежем воздухе. 1006 человек (19,3%) укрепляют иммунитет народными средствами. 448 человек (8,6%) делают прививки.
Среди других вариантов профилактики опрошенные указывали баню, прием алкоголя, противовирусные препараты и БАДы, использование антисептиков и ультрафиолетовой лампы, дыхательную гимнастику.
C какими проблемами сталкивались
Почти 2000 человек рассказали нам свои истории борьбы с коронавирусом. У кого-то переболела вся семья, кто-то справлялся в одиночку.
Большинство людей говорили о трудностях с вызовом врача на дом: кто-то ждал несколько дней, к кому-то не пришли вовсе. Многим новосибирцам было трудно дозвониться в поликлинику, в самих медуреждениях приходилось часами сидеть в очереди.
— Вызывали врача из Бердской поликлиники, сообщив о наличии подтвержденного тестом больного и трех взрослых в семье с симптомами ковида. Одному из них 67 лет, с температурой 38,5 свыше недели и кашлем — сказали ждать эпидбригаду. Мы вызвали просто участкового врача. Никто не приехал. Скорая помощь была, сказали, что есть хрипы, но пневмонии нет. Сказали: «Мы вас отвезем на КТ, а потом в больницу, где вас весь день продержат и отправят домой, так как мест нет». Сил не было ни сидеть, ни стоять, мы отказались. Звонили в поликлинику, сказали ждать эпидбригаду в течение 10 дней, но прошло больше месяца, никого не было.
Звонили в детскую поликлинику, так как в семье есть малолетний ребенок. Также никто в течение месяца не звонил и не приходил. Но как только Роспотребнадзор изменил нормы по ковиду, сразу позвонили и сказали приходить за справкой о том, что ребенок здоров, для детского сада.
— В итоге получилось по правилу Парето: один человек из семьи, возможно, учтен (тест был сдан в частном порядке), а четыре человека не попали в статистику, — анонимно написал один из участников опроса.
Опрошенные говорили также о проблемах с постановкой диагноза: врач ставил ОРВИ, а результат теста частной лаборатории или КТ-исследования показывал коронавирус или антитела. Участники отмечали проблемы с покупкой антибиотиков и других лекарств.
Среди симптомов отмечали высокую температуру, ломоту в теле, слабость, потерю вкуса и обоняния, сухой кашель.
Что еще почитать про статистику
Статистика федерального оперштаба показывает количество заболевших по регионам: на первом месте — Москва. Мы рассчитали процент заболевших от населения региона в целом и оказалось, что на первом месте по заболеваемости вовсе не столица.
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