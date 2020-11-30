Сколько новосибирцев на самом деле переболело коронавирусом? Любопытные итоги опроса читателей НГС

На прошлой неделе мы проводили опрос среди читателей НГС о коронавирусе. По официальной статистике, за всё время пандемии ковидом в Новосибирской области переболело меньше 1% населения. Мы решили проверить, насколько эти цифры похожи на реальную картину. В нашем опросе поучаствовали больше пяти тысяч человек. Результаты нельзя назвать точным научным исследованием, но тем не менее цифры получились интересными.

Всего в опросе приняли участие 5287 человек. Из них 37% (1953) ответили, что уже переболели коронавирусом. 31,5% (1661) опрошенных отметили, что у них были все симптомы коронавируса, но тест они не делали, 14,5% (763) не болели ковидом, еще 10,3% (544) переболели обычной ОРВИ и 6,7% (355) опрошенных не знают, болели ли они коронавирусом.