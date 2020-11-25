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Семь пациентов в НСО скончались от ковида — самой старшей было 93 года

В отделениях реанимации находятся 207 человек, на ИВЛ — 52 пациента

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За сутки заболели 179 человек

За сутки заболели 179 человек

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Ещё семь человек умерли в Новосибирской области от коронавируса

Оперштаб региона отчитался о 179 новых случаях коронавируса. Еще 7 человек скончались.

— По данным оперативного штаба, на утро 25 ноября в регионе выявлено 21 785 случаев COVID-19 (+179 за сутки), в том числе у 1393 детей. 17 617 пациентов выписаны с выздоровлением (+170 за сутки). Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 46, 47, 56, 80 лет и женщины в возрасте 57, 82 и 93 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 711 человек, — говорится в сообщении.

В отделениях реанимации находятся 207 человек. На ИВЛ — 52 пациента.

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Пациентов с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области сейчас принимают 54 медицинских учреждения. Мы сделали инфографику с указанием количества коек.

Официальная статистика по заболевшим от Минздрава у многих вызывает вопросы. Мы решили провести свое исследование и узнать, сколько читателей НГС на самом деле переболели коронавирусом. Подробнее можно прочитать здесь.

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коронавирус в Новосибирскековид
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