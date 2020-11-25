Семь пациентов в НСО скончались от ковида — самой старшей было 93 года

Ещё семь человек умерли в Новосибирской области от коронавируса
Оперштаб региона отчитался о 179 новых случаях коронавируса. Еще 7 человек скончались.
— По данным оперативного штаба, на утро 25 ноября в регионе выявлено
В отделениях реанимации находятся 207 человек. На ИВЛ — 52 пациента.
Пациентов с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области сейчас принимают 54 медицинских учреждения. Мы сделали инфографику с указанием количества коек.
Официальная статистика по заболевшим от Минздрава у многих вызывает вопросы. Мы решили провести свое исследование и узнать, сколько читателей НГС на самом деле переболели коронавирусом. Подробнее можно прочитать здесь.