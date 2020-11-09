Новосибирский НИИТО начнет принимать пациентов с коронавирусом — для них подготовили 100 коек

Заболевших коронавирусом новосибирцев начнут госпитализировать в ННИИТО. Там уже подготовили 100 коек для лечения непрофильных пациентов.

О том, что новосибирский НИИТО перепрофилируют, министр здравоохранения региона Константин Хальзов сообщил еще 27 октября на брифинге. Но учреждение ждало соответствующего распоряжения от Минздрава России.