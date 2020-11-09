Новосибирский НИИТО начнет принимать пациентов с коронавирусом — для них подготовили 100 коек

Новосибирский НИИТО подготовил 100 коек для пациентов с коронавирусом
Заболевших коронавирусом новосибирцев начнут госпитализировать в ННИИТО. Там уже подготовили 100 коек для лечения непрофильных пациентов.
О том, что новосибирский НИИТО перепрофилируют, министр здравоохранения региона Константин Хальзов сообщил еще
В пресс-службе медучреждения журналисту НГС рассказали, что приказ о временном перепрофилировании части стационара для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция» получили
— Согласно приказу, 100 коек, в том числе 20 реанимационных, будут отданы пациентам с
Сейчас институт готовится к приему пациентов с коронавирусом: в нем разделили потоки больных и перестроили госпитализацию плановых пациентов по основному профилю работы.
— Консультативный прием по профилям «травматология-ортопедия», «нейроортопедия», «нейрохирургия» и узких специалистов продолжится, поскольку консультативно-диагностическое отделение расположено в отдельном здании корпуса D, и потоки пациентов пересекаться не будут. Диагностические услуги будут оказываться в прежнем режиме, однако с учетом дополнительных мер безопасности, — добавили в пресс-службе ННИИТО.
Ранее для пациентов с коронавирусной инфекцией в Новосибирске перепрофилировали и другое федеральное учреждение — «Сибирский окружной медицинский центр» (СОМЦ ФМБА). Кроме бесплатного лечения, там будут заниматься еще и платным: цены доходят до 32 тысяч рублей за один день.