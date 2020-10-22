Федеральную клинику на Одоевского отдают под ковид-госпиталь

Вчера, 21 октября, НГС получил сообщение от читательницы о том, что в СОМЦ отменили запись на КТ, потому что сейчас отделение на Одоевского перепрофилируют. В самой клинике журналисту в ответ на запрос ответили, что за разъяснениями необходимо обращаться в региональный минздрав.

— Написали официальный запрос губернатору о возможности перепрофилирования клиники под ковидный госпиталь. Это будет один стационар, который оказывает медпомощь. Он не будет распределительным центром, скорее всего, мы будем переводить туда пациентов средней степени тяжести на долечивание, — рассказал Константин Хальзов во время пресс-конференции.



Министр также сообщил, что сейчас в регионе свободно 13% коечного фонда.

За последние сутки оперштаб отчитался о 180 заболевших новосибирцах. Ещё шесть человек скончались.

Среди недавних жертв пандемии — 42-летняя учительница. У неё была высокая температура под 39 градусов, но тест на ковид ей так и не сделали. Родственница рассказала, как она болела.

Из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом новосибирские власти ввели новые ограничения для работы общепита. Они начнут действовать с 26 октября.