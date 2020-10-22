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Тема дняУмерла 42-летняя учительница из Новосибирска

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Федеральную клинику на Одоевского отдают под ковид-госпиталь

Туда будут отправлять пациентов на долечивание

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Из двух корпусов принимать больных ковидом будет только один

Из двух корпусов принимать больных ковидом будет только один

В Новосибирске клинику СОМЦ перепрофилируют под ковид-госпиталь

О перепрофилировании «Сибирского окружного медицинского центра» под ковидный госпиталь сообщил министр здравоохранения Новосибирской области.

ФГБУЗ «Сибирский окружной медицинский центр» — многопрофильная клиника. В нёй оказывают помощь по направлениям терапия, кардиология, гастроэнтерология, урология, гинекология, онкология, общая хирургия, дерматовенерология, неврология, офтальмология, оториноларингология и психотерапия. В медцентре есть оборудование для магнитно-резонансной и компьютерной томографии. На улице Одоевского расположено стационарное отделение, рассчитанное на 154 койки, говорится на сайте медцентра.

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Вчера, 21 октября, НГС получил сообщение от читательницы о том, что в СОМЦ отменили запись на КТ, потому что сейчас отделение на Одоевского перепрофилируют. В самой клинике журналисту в ответ на запрос ответили, что за разъяснениями необходимо обращаться в региональный минздрав.

— Написали официальный запрос губернатору о возможности перепрофилирования клиники под ковидный госпиталь. Это будет один стационар, который оказывает медпомощь. Он не будет распределительным центром, скорее всего, мы будем переводить туда пациентов средней степени тяжести на долечивание, — рассказал Константин Хальзов во время пресс-конференции.

Министр также сообщил, что сейчас в регионе свободно 13% коечного фонда.

За последние сутки оперштаб отчитался о 180 заболевших новосибирцах. Ещё шесть человек скончались.

Среди недавних жертв пандемии — 42-летняя учительница. У неё была высокая температура под 39 градусов, но тест на ковид ей так и не сделали. Родственница рассказала, как она болела.

Из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом новосибирские власти ввели новые ограничения для работы общепита. Они начнут действовать с 26 октября.

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коронавирус в Новосибирскековид-госпиталь
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