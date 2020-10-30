Главврач новосибирского кардиодиспансера назвала самых сложных пациентов с ковидом

Главный врач Новосибирского областного клинического кардиологического диспансера Оксана Дуничева описала категории пациентов с ковидом, лечение которых может быть особенно трудным.



— Первое и самое опасное для нас для всех — это категория старше 70 лет. В чем особенность? На фоне ковидной инфекции пациенты старше 70 лет не проявляют клинически практически никаких жалоб. У них может быть положительный анализ на ковид, у них может быть некоторое усиление по одышке и легкая температура, при этом поражения, которые мы наблюдаем при углубленном исследования, наиболее значимы, — сообщила она.

