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Главврач новосибирского кардиодиспансера назвала самых сложных пациентов с ковидом

Сейчас в новосибирском кардиодиспансере находятся 126 пациентов с подтверждённым коронавирусом

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Ежесуточно в кардиодиспансере освобождается примерно <nobr class="_">14–15 коек</nobr>

Ежесуточно в кардиодиспансере освобождается примерно 14–15 коек

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Главврач кардиодиспансера рассказала о лечении сложных пациентов

Главный врач Новосибирского областного клинического кардиологического диспансера Оксана Дуничева описала категории пациентов с ковидом, лечение которых может быть особенно трудным.

— Первое и самое опасное для нас для всех — это категория старше 70 лет. В чем особенность? На фоне ковидной инфекции пациенты старше 70 лет не проявляют клинически практически никаких жалоб. У них может быть положительный анализ на ковид, у них может быть некоторое усиление по одышке и легкая температура, при этом поражения, которые мы наблюдаем при углубленном исследования, наиболее значимы, — сообщила она.

По словам Оксаны Дуничевой, такие пациенты — это те, кто в основном лечатся в кардиодиспансере.

— Течение болезни бывает разным, с молниеносными тромботическими осложнениями. И пациентов, которые страдают, скажем, нарушениями ритма, рефрактерно-артериальной гипертензией, декомпенсированной сердечной недостаточностью, лечить наиболее опасно. Потому что препараты, которые мы принимаем при инфекциях COVID-19, очень сложные, — добавила главврач. Она отметила, что при лечении нужно всегда соблюдать баланс, чтобы не навредить препаратами и не осложнить хроническое заболевание.

Как уточнила Оксана Дуничева, сейчас в кардиодиспансере, перепрофилированном 7 октября на работу с ковидом, находятся 126 пациентов с подтвержденным диагнозом. Приблизительно 14–15 человек выписывают из учреждения ежедневно.

В Новосибирской области за последние сутки в регионе диагноз подтвердился у 185 человек. Пятеро человек скончались.

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кардиодиспансеркоронавирус в Новосибирскелечение COVID-19
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