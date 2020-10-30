Главврач новосибирского кардиодиспансера назвала самых сложных пациентов с ковидом

Главврач кардиодиспансера рассказала о лечении сложных пациентов
Главный врач Новосибирского областного клинического кардиологического диспансера Оксана Дуничева описала категории пациентов с ковидом, лечение которых может быть особенно трудным.
— Первое и самое опасное для нас для всех — это категория старше 70 лет. В чем особенность? На фоне ковидной инфекции пациенты старше 70 лет не проявляют клинически практически никаких жалоб. У них может быть положительный анализ на ковид, у них может быть некоторое усиление по одышке и легкая температура, при этом поражения, которые мы наблюдаем при углубленном исследования, наиболее значимы, — сообщила она.
По словам Оксаны Дуничевой, такие пациенты — это те, кто в основном лечатся в кардиодиспансере.
— Течение болезни бывает разным, с молниеносными тромботическими осложнениями. И пациентов, которые страдают, скажем, нарушениями ритма, рефрактерно-артериальной гипертензией, декомпенсированной сердечной недостаточностью, лечить наиболее опасно. Потому что препараты, которые мы принимаем при инфекциях COVID-19, очень сложные, — добавила главврач. Она отметила, что при лечении нужно всегда соблюдать баланс, чтобы не навредить препаратами и не осложнить хроническое заболевание.
Как уточнила Оксана Дуничева, сейчас в кардиодиспансере, перепрофилированном 7 октября на работу с ковидом, находятся 126 пациентов с подтвержденным диагнозом. Приблизительно
В Новосибирской области за последние сутки в регионе диагноз подтвердился у