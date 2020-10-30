За сутки коронавирус нашли у 185 новосибирцев — свежая статистика от оперштаба

В Новосибирской области выявили еще 185 случаев заражения коронавирусом, по данным на 30 октября.
— Всего в регионе выявлено
В отделениях реанимации находятся 119 человек, на ИВЛ — 38 пациентов. Госпитализированы всего 68 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и с лабораторно подтвержденным диагнозом доставлены 1478 пациентов. Всего в Новосибирской области сделали
За сутки зарегистрировано 5160 обращений с симптомами ОРВИ, госпитализированы 13 человек.
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Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания вакцины от коронавируса проходят без сбоев, а также назвал предварительные сроки начала массовой вакцинации от COVID-19.