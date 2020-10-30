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За сутки коронавирус нашли у 185 новосибирцев — свежая статистика от оперштаба

С начала эпидемии в регионе выявили 17 124 случая заражений

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В регионе сделали 701 919 тестов на ковид

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В Новосибирской области выявили еще 185 случаев заражения коронавирусом, по данным на 30 октября.

— Всего в регионе выявлено 17 124 случая коронавирусной инфекции, в том числе у 1092 детей. Еще 142 пациента выписаны с выздоровлением, за все время выздоровели 14 230 человек, — сообщили в оперштабе.

В отделениях реанимации находятся 119 человек, на ИВЛ — 38 пациентов. Госпитализированы всего 68 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска 3833 человека.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и с лабораторно подтвержденным диагнозом доставлены 1478 пациентов. Всего в Новосибирской области сделали 701 919 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3607 жителей региона, 54 105 человек уже вылечились.

За сутки зарегистрировано 5160 обращений с симптомами ОРВИ, госпитализированы 13 человек.

Если вы второй раз заболели коронавирусом или знаете человека, которому снова поставили такой диагноз, сообщите в редакцию.

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Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания вакцины от коронавируса проходят без сбоев, а также назвал предварительные сроки начала массовой вакцинации от COVID-19.

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