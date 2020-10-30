За сутки коронавирус нашли у 185 новосибирцев — свежая статистика от оперштаба

В Новосибирской области выявили еще 185 случаев заражения коронавирусом, по данным на 30 октября.

— Всего в регионе выявлено 17 124 случая коронавирусной инфекции, в том числе у 1092 детей. Еще 142 пациента выписаны с выздоровлением, за все время выздоровели 14 230 человек, — сообщили в оперштабе.