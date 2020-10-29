Путин назвал сроки вакцинации от COVID-19

Владимир Путин сегодня во время выступления на форуме «Россия зовет!» заявил, что испытания вакцины от коронавируса проходят без сбоев. Он также рассказал, когда можно будет привиться от коронавируса.
— Надеюсь, к массовой вакцинации приступим к концу года, — заявил президент.
Согласно рекомендациям Минздрава, в первую очередь будут прививать от коронавируса работников медицинских и образовательных организаций, общественного транспорта, торговли, органов соцзащиты, общепита и полицейских, студентов и призывников. Ранее говорилось, что вакцинация будет добровольной и бесплатной.