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Путин назвал сроки вакцинации от COVID-19

Первые прививки сделают учителям и врачам

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Вакцина от коронавируса сейчас испытывается на добровольцах

Вакцина от коронавируса сейчас испытывается на добровольцах

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Владимир Путин сегодня во время выступления на форуме «Россия зовет!» заявил, что испытания вакцины от коронавируса проходят без сбоев. Он также рассказал, когда можно будет привиться от коронавируса.

— Надеюсь, к массовой вакцинации приступим к концу года, — заявил президент.

Согласно рекомендациям Минздрава, в первую очередь будут прививать от коронавируса работников медицинских и образовательных организаций, общественного транспорта, торговли, органов соцзащиты, общепита и полицейских, студентов и призывников. Ранее говорилось, что вакцинация будет добровольной и бесплатной.

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