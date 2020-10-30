Еще пять человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

Новосибирский оперштаб по борьбе с коронавирусом отчитался о новых смертях.

— Скончались еще 5 пациентов: мужчины в возрасте 64, 74 и 83 лет и женщины в возрасте 62 и 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 583 человека, — уточнили в оперштабе.

В отделениях реанимации находятся 119 человек. На ИВЛ — 38 пациентов.