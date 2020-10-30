Еще пять человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

В Новосибирской области скончались 583 пациента с коронавирусом
Новосибирский оперштаб по борьбе с коронавирусом отчитался о новых смертях.
— Скончались еще 5 пациентов: мужчины в возрасте 64, 74 и 83 лет и женщины в возрасте 62 и 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 583 человека, — уточнили в оперштабе.
В отделениях реанимации находятся 119 человек. На ИВЛ — 38 пациентов.
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На выходных скончался сотрудник искитимской школы — у него был положительный тест на коронавирус. Мужчина пролежал две недели в больнице, из них — несколько дней в реанимации и умер.