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Еще пять человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

Самому старшему было 83 года

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За всё время пандемии от коронавируса скончались 583 новосибирца

За всё время пандемии от коронавируса скончались 583 новосибирца

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В Новосибирской области скончались 583 пациента с коронавирусом

Новосибирский оперштаб по борьбе с коронавирусом отчитался о новых смертях.

— Скончались еще 5 пациентов: мужчины в возрасте 64, 74 и 83 лет и женщины в возрасте 62 и 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 583 человека, — уточнили в оперштабе.

В отделениях реанимации находятся 119 человек. На ИВЛ — 38 пациентов.

Если вы знали погибших от коронавируса, вам известны обстоятельства их болезни, сообщите об этом в редакцию.

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На выходных скончался сотрудник искитимской школы — у него был положительный тест на коронавирус. Мужчина пролежал две недели в больнице, из них — несколько дней в реанимации и умер.

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оперштабкоронавируспогибшие от COVID-19
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