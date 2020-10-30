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Новосибирской области выделили ещё 121 миллион на борьбу с коронавирусом

Деньги придут из федерального бюджета

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Деньги должны поступить в регион в ближайшее время&nbsp;

Деньги должны поступить в регион в ближайшее время 

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НСО выделили 121 млн на борьбу с коронавирусом

Ещё 121 миллион рублей выделили Новосибирской области на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков.

Деньги выделили из федерального бюджета.

— 121 млн рублей выделен на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Деньги в регион поступят в самое ближайшее время, — передает слова Александра Жукова пресс-служба губернатора и правительства области.

НГС отправил запрос в пресс-службу правительства, чтобы уточнить, куда именно пойдут выделенные деньги.

В пресс-службе подчеркнули, что в начале этой недели правительство Новосибирской области выделило средства для приобретения дополнительных концентраторов кислорода и средств индивидуальной защиты.

Деньги для борьбы с ковидом собирали и обычные горожане. С началом пандемии группа волонтеров организовала проект Аnticovidnsk.ru по сбору денег на средства защиты для медиков. За 4 месяца они собрали около 4,7 млн рублей благодаря помощи 200 жителей Новосибирска и представителей бизнеса.

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бюджеткоронавирус в Новосибирске
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