Новосибирской области выделили ещё 121 миллион на борьбу с коронавирусом

НСО выделили 121 млн на борьбу с коронавирусом
Ещё 121 миллион рублей выделили Новосибирской области на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков.
Деньги выделили из федерального бюджета.
— 121 млн рублей выделен на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Деньги в регион поступят в самое ближайшее время, — передает слова Александра Жукова пресс-служба губернатора и правительства области.
НГС отправил запрос в пресс-службу правительства, чтобы уточнить, куда именно пойдут выделенные деньги.
В пресс-службе подчеркнули, что в начале этой недели правительство Новосибирской области выделило средства для приобретения дополнительных концентраторов кислорода и средств индивидуальной защиты.
Деньги для борьбы с ковидом собирали и обычные горожане. С началом пандемии группа волонтеров организовала проект Аnticovidnsk.ru по сбору денег на средства защиты для медиков. За 4 месяца они собрали около 4,7 млн рублей благодаря помощи 200 жителей Новосибирска и представителей бизнеса.