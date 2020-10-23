Свежие цифры от оперштаба: коронавирусом заболели еще 175 новосибирцев

Коронавирусом заболели еще 175 новосибирцев
За последние сутки коронавирусом заразились еще 175 новосибирцев. По данным оперштаба, за всё время пандемии в регионе выявили
— По данным оперативного штаба на утро
В больницах с подозрением на ковид и подтвержденным диагнозом лежат 3702 человека.
— В отделениях интенсивной терапии находятся 124 человека. На ИВЛ — 27 пациентов. Всего госпитализированы 78 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. В больницы районов области госпитализированы всего 1276 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — добавил оперштаб.
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А Новосибирск тем временем всерьез накрыло второй волной коронавируса, которая, кажется, превратилась в настоящее цунами. Люди не могут дождаться ни скорую, ни врачей из поликлиники и делают КТ за свой счет, выкладывая за срочные анализы по 6000 рублей из личного кармана. В числе заболевших оказалась и редактор НГС Елена Гурьянова. В этой авторской колонке она поделилась своей историей.