Свежие цифры от оперштаба: коронавирусом заболели еще 175 новосибирцев

За последние сутки коронавирусом заразились еще 175 новосибирцев. По данным оперштаба, за всё время пандемии в регионе выявили 15 861 случай заражения COVID-19 .



— По данным оперативного штаба на утро 23 октября , в регионе зарегистрирован 15 861 случай COVID-19 (+175 за минувшие сутки), в том числе у 987 детей. 13 451 человек выписан с выздоровлением (+98 за сутки), — сообщили в региональном оперштабе 23 октября .

В больницах с подозрением на ковид и подтвержденным диагнозом лежат 3702 человека.

