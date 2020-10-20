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Разработчик вакцины от коронавируса рассказал, у кого плохо вырабатываются антитела

Александр Гинцбург назвал четыре группы людей

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Антитела в результате вакцинации будут хорошо вырабатываться не у всех

Антитела в результате вакцинации будут хорошо вырабатываться не у всех

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, у кого плохо вырабатываются антитела в результате введения вакцины от коронавируса. По его словам, это всего четыре группы людей.

— После введения вакцины у кого-то может быть больше, у кого-то меньше антител, у кого-то — совсем маленькое количество. У граждан за 80 лет иммунная система реагирует плохо, гораздо дольше, чем у молодых, ферменты хуже работают, антитела хуже вырабатываются. Есть, конечно, среди них и «сохранные», те, кто ведет здоровый образ жизни, плавает, — цитирует Гинцбурга «Интерфакс».

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Также, по его словам, плохо вырабатывает антитела организм людей, которые злоупотребляют алкоголем, постоянно испытывают стресс или принимают статины (группа лекарственных препаратов. — Прим. ред.). Александр Гинцбург добавил, что эти группы населения плохо реагируют не только на вакцину от коронавируса, но и на любые другие.

Ранее ученые рассказали, что от 15 до 20% пациентов, переболевших коронавирусом, теряют антитела к нему в течение нескольких месяцев после излечения. Это происходит потому, что уровень антител у них небольшой.

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вакцина от коронавирусакоронавирусАлександр Гинцбург
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