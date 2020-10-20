Разработчик вакцины от коронавируса рассказал, у кого плохо вырабатываются антитела

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени
— После введения вакцины у кого-то может быть больше, у кого-то меньше антител, у кого-то — совсем маленькое количество. У граждан за
Также, по его словам, плохо вырабатывает антитела организм людей, которые злоупотребляют алкоголем, постоянно испытывают стресс или принимают статины (группа лекарственных препаратов. — Прим. ред.). Александр Гинцбург добавил, что эти группы населения плохо реагируют не только на вакцину от коронавируса, но и на любые другие.
Ранее ученые рассказали, что от 15 до 20% пациентов, переболевших коронавирусом, теряют антитела к нему в течение нескольких месяцев после излечения. Это происходит потому, что уровень антител у них небольшой.