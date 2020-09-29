Бывший ковидный госпиталь оштрафовали на 100 тысяч рублей

Бывший ковидный госпиталь оштрафован за превышение числа пациентов
В Новосибирске суд завершил рассматривать дело в отношении бывшего ковидного госпиталя на базе больницы
Нарушения обнаружили сотрудники новосибирского Роспотребнадзора во время проверки.
— Количество больных коронавирусной инфекцией, а также с подозрением на коронавирусную инфекцию превышало возможно допустимое количество больных, которое может разместить медицинское учреждение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Новосибирской области. Также выявлены иные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (
В результате суд признал виновным ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница
Ранее в Instagram госпиталя появился пост, в котором сообщалось о том, что за время работы учреждение приняло более 3000 пациентов.
— Роспотребнадзор считает нашу работу административным правонарушением. Однако мы действительно спасли немалое количество жизней и не видим за собой вины в том, что оказывали достойную помощь всем заразившимся. Инфекционный госпиталь не прекращал свою работу ни на минуту. Даже имея проблемы с коечным фондом, мы никому не отказывали в госпитализации, так как не считаем это основанием для отказа, — говорится в посте.
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