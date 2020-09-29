29 сентября вторник
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 6/10
usd 78.67
eur 91.48
Тема дняВ Новосибирске пошел первый снег. Фото с улиц

Все новости

Все новости

Бывший ковидный госпиталь оштрафовали на 100 тысяч рублей

Проверку в учреждении проводил Роспотребнадзор

2 936
15Обсудить

Поделиться

ГКБ № 25 работала как ковидный госпиталь с апреля, а закрылась в конце августа

ГКБ № 25 работала как ковидный госпиталь с апреля, а закрылась в конце августа

Бывший ковидный госпиталь оштрафован за превышение числа пациентов

В Новосибирске суд завершил рассматривать дело в отношении бывшего ковидного госпиталя на базе больницы № 25. Учреждение признали виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Больнице придётся заплатить штраф за превышение числа пациентов.

Нарушения обнаружили сотрудники новосибирского Роспотребнадзора во время проверки.

— Количество больных коронавирусной инфекцией, а также с подозрением на коронавирусную инфекцию превышало возможно допустимое количество больных, которое может разместить медицинское учреждение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Новосибирской области. Также выявлены иные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), — сообщается на сайте Калининского районного суда.

В результате суд признал виновным ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 25» в административном нарушении и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Ранее в Instagram госпиталя появился пост, в котором сообщалось о том, что за время работы учреждение приняло более 3000 пациентов.

— Роспотребнадзор считает нашу работу административным правонарушением. Однако мы действительно спасли немалое количество жизней и не видим за собой вины в том, что оказывали достойную помощь всем заразившимся. Инфекционный госпиталь не прекращал свою работу ни на минуту. Даже имея проблемы с коечным фондом, мы никому не отказывали в госпитализации, так как не считаем это основанием для отказа, — говорится в посте.

Сегодня, 29 сентября, в пресс-службе ГКБ № 25 пообещали прокомментировать решение суда позднее.

В этом месяце мы побывали в ГКБ № 25 и поговорили с медиками, которые работали с самого открытия ковидного госпиталя, о неизвестности и страхе, заражениях коллег и самых тяжёлых сменах.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирскековид-госпиталь
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (15)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!