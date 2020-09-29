Бывший ковидный госпиталь оштрафовали на 100 тысяч рублей

В результате суд признал виновным ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 25 » в административном нарушении и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.



Ранее в Instagram госпиталя появился пост, в котором сообщалось о том, что за время работы учреждение приняло более 3000 пациентов.



— Роспотребнадзор считает нашу работу административным правонарушением. Однако мы действительно спасли немалое количество жизней и не видим за собой вины в том, что оказывали достойную помощь всем заразившимся. Инфекционный госпиталь не прекращал свою работу ни на минуту. Даже имея проблемы с коечным фондом, мы никому не отказывали в госпитализации, так как не считаем это основанием для отказа, — говорится в посте.