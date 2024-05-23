Не смогли отказать: в мэрии ответили на претензии о незаконной передаче снегоплавилки на Федосеева

Снегоплавильная станция на Федосеева была закрыта после череды скандалов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В мэрии Новосибирска заявили, что приватизация и передача земли снегоплавильной станции на Федосеева были сделаны в рамках закона. Об этом говорится в ответе на запрос редакции НГС. На прошлой неделе прокуратура Новосибирской области потребовала вернуть станцию и землю в муниципальную собственность.

В свою очередь, в мэрии сообщили, что в 2019 году приватизация доли муниципалитета была включена в прогнозный план на горсовете. Доля мэрии составляла 2081/10000.

Условия утвердил своим постановлением мэр, которым тогда был Анатолий Локоть. 25 июля 2019 года между мэрией Новосибирска и ООО «Строй-Сервис» был заключен договор купли-продажи доли города.

Стоимость доли, по данным мэрии, была определена в соответствии с законом о приватизации на основании независимой рыночной оценки. Затем, заявили в мэрии, договор купли-продажи заключили на основании Земельного кодекса, оснований для отказа в предоставлении земли не было.

В прокуратуре Новосибирской области посчитали такие процедуры незаконными.

— Мэрией города в нарушение закона, без проведения торгов по договору купли-продажи по заниженной цене за 4,2 миллиона рублей отчуждена муниципальная доля в праве собственности на снегоплавильную станцию. На ее строительство было потрачено более 31,8 миллиона рублей, — объяснили в прокуратуре Новосибирской области.



Не устроило силовиков и то, что землю покупателю дали в льготном порядке. Прокуратура обратилась в суд с иском о признании незаконными сделок.

Долю мэрии и право на землю получила компания ООО «Строй-Сервис». По данным сервиса «Контур.Фокус», компания убыточна — за 2023 год потеряла 252 тысячи рублей. В сервисе она обозначена как микропредприятие с тремя сотрудниками. По состоянию на 5 апреля ФНС приостановила операции по некоторым счетам компании. На звонки корреспондента НГС по указанным в справочнике телефонам никто не ответил.

Со снегоплавильной станцией на Федосеева связано сразу несколько скандалов. Она очень мешала местным жителям, а в 2017 году началось дело из-за разной цены на прием снега. Ее работу приостановили в 2018 году, но уже в 2020 году установка вновь заработала из-за режима чрезвычайной ситуации, связанной со снегопадами.



Сообщалось, что работы на станции будут производиться днем, чтобы не мешать жителям близлежащих домов, но горожане жаловались на ее шум и в 6 утра. В 2022 году прокуратура потребовала перенести станцию.

