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Город «Занизили стоимость»: скандальную снегоплавильную станцию на Федосеева требуют вернуть в собственность мэрии

«Занизили стоимость»: скандальную снегоплавильную станцию на Федосеева требуют вернуть в собственность мэрии

Прокуратура проверила сделку

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Со снегоплавильной станцией на Федоссева связано сразу несколько скандалов. Ее даже начали разбирать

Прокуратура Новосибирской области потребовала вернуть снегоплавильную станцию на Федосеева и землю под ней в муниципальную собственность.

— По результатам прокурорской проверки установлено, что мэрией города в нарушение закона, без проведения торгов по договору купли-продажи по заниженной цене за 4,2 миллиона рублей отчуждена муниципальная доля в праве собственности на снегоплавильную станцию, расположенную на улице Федосеева. На ее строительство было потрачено более 31,8 миллиона рублей, — объяснили в прокуратуре Новосибирской области.

При продаже было заключено соглашение о том, что назначение объекта будет сохранено, но в итоге станцию долго не использовали, а потом еще и частично демонтировали. Также покупателю в льготном порядке предоставили земельный участок, на котором расположена станция.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании незаконными сделок. Долю мэрии и право на землю получила компания ООО «Строй-Сервис». По данным сервиса «Контур.Фокус» компания убыточна — за 2023 год потеряла 252 тысячи рублей. В сервисе она обозначена, как микропредприятие с тремя сотрудниками. По состоянию на 5 апреля ФНС приостановила операции по некоторым счетам компании. На звонки корреспондента НГС по указанным в справочнике телефонам никто не ответил.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.

Отметим, что со снегоплавильной станцией на Федоссева связано сразу несколько скандалов. Она очень мешала местным жителям, а в 2017 году началось дело из-за разной цены на прием снега. Ее работу приостановили в 2018 году, но уже в 2020 году установка вновь заработала из-за режима чрезвычайной ситуации. В мэрии отмечали, что это вынужденная мера из-за обильных снегопадов.

Сообщалось, что работы на станции будут производиться днем, чтобы не мешать жителям близлежащих домов, но горожане жаловались на ее шум и в 6 утра. В 2022 году прокуратура потребовала перенести станцию.

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ПО ТЕМЕ
Снегоплавильная станция Улица Федосеева Прокуратура Новосибирской области Мэрия Новосибирска
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