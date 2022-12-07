Прокуратура потребовала перенести снегоплавильную станцию рядом с ТРЦ «Сибирский Молл» — мэру внесено представление

Прокуратура потребовала перенести снегоплавильную станцию у торгово-развлекательного центра «Сибирский Молл» в Октябрьском районе Новосибирска. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, установка находится по улице Федосеева, 10/1.
Отмечается, что прокуратура Новосибирска провела проверку по доводам обращения о незаконной работе указанной снегоплавильной станции и «иным вопросам». Специалисты ведомства выявили бездействие мэрии города и приняли меры.
— Для недопущения возобновления деятельности снегоплавильной станции по улице Федосеева, 10/1, урегулирования вопроса размещения в границах города таких объектов прокурором города внесено представление мэру города, — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в этом же представлении сотрудники ведомства указали на неэффективность принимаемых мэрией мер по взысканию долгов по договорам аренды земельных участков перед городской администрацией.
— Представление рассмотрено с личным участием прокурора города, требования удовлетворены. Устранение нарушений находится под контролем прокуратуры, — указано в сообщении.
Отметим, снегоплавильную станцию на улице Федосеева приостановили в 2018 году, однако уже в 2020 году установка вновь заработала из-за режима чрезвычайной ситуации.
В мэрии отмечали, что это вынужденная мера из-за обильных снегопадов.
Сообщалось, что работы на станции будут производиться днем, чтобы не мешать жителям близлежащих домов, однако горожане жаловались на ее шум и в 6 утра.