В Новосибирске проведут капремонт исторического здания больницы — на что потратят 32 миллиона рублей

В Новосибирске ищут подрядчика на проведение капитального ремонта памятника архитектуры по адресу Щетинкина, 54. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.
В здании расположена городская клиническая поликлиника №20. Все работы будут вестись в два этапа. На первом подрядчик должен провести капитальный ремонт входной группы, усилить проемы, отремонтировать конструктивные элементы здания, а также отремонтировать кровлю.
На втором этапе предполагается проведение благоустройства и озеленения территории.
Заказчиком выступает государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Максимальная стоимость работ — 31,9 миллионов рублей.
Закупка размещена 19 апреля, окончание приема заявок — 27 апреля.
Больница по улице Щетинкина, 54 была построена в 1925–1928 годах. Первоначально в нём размещалась физио-терапевтическая лечебница, а в 1938 году была открыта 2-я детская областная клиническая больница.
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