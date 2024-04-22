В Новосибирске проведут капремонт исторического здания больницы — на что потратят 32 миллиона рублей

Здание больницы было построено в 1925–1928 годах Источник: gp20.mznso.ru











В Новосибирске ищут подрядчика на проведение капитального ремонта памятника архитектуры по адресу Щетинкина, 54. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.



В здании расположена городская клиническая поликлиника №20. Все работы будут вестись в два этапа. На первом подрядчик должен провести капитальный ремонт входной группы, усилить проемы, отремонтировать конструктивные элементы здания, а также отремонтировать кровлю.



На втором этапе предполагается проведение благоустройства и озеленения территории.



Заказчиком выступает государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Максимальная стоимость работ — 31,9 миллионов рублей.

Закупка размещена 19 апреля, окончание приема заявок — 27 апреля.



Больница по улице Щетинкина, 54 была построена в 1925–1928 годах. Первоначально в нём размещалась физио-терапевтическая лечебница, а в 1938 году была открыта 2-я детская областная клиническая больница.

