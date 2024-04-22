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Город В Новосибирске проведут капремонт исторического здания больницы — на что потратят 32 миллиона рублей

В Новосибирске проведут капремонт исторического здания больницы — на что потратят 32 миллиона рублей

Все работы должны быть выполнены до 14 ноября

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Здание больницы было построено в 1925–1928 годах

В Новосибирске ищут подрядчика на проведение капитального ремонта памятника архитектуры по адресу Щетинкина, 54. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.

В здании расположена городская клиническая поликлиника №20. Все работы будут вестись в два этапа. На первом подрядчик должен провести капитальный ремонт входной группы, усилить проемы, отремонтировать конструктивные элементы здания, а также отремонтировать кровлю.

На втором этапе предполагается проведение благоустройства и озеленения территории.

Заказчиком выступает государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Максимальная стоимость работ — 31,9 миллионов рублей.

Закупка размещена 19 апреля, окончание приема заявок — 27 апреля.

Больница по улице Щетинкина, 54 была построена в 1925–1928 годах. Первоначально в нём размещалась физио-терапевтическая лечебница, а в 1938 году была открыта 2-я детская областная клиническая больница.

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Новосибирск Больница Капитальный ремонт
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