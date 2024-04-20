В Новосибирске капитально отремонтируют театр «Красный факел» — на что потратят 26 миллионов

В Новосибирске ищут подрядчика на проведение капитального ремонта здания театра «Красный факел». Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.
Заказчиком выступает сам драматический театр «Красный факел». Подрядчику необходимо разработать документацию и провести работы по капитальному ремонту кровли здания, крыльца, парапетных столбиков, лестницы спуска в подвал и лестницы у подпорной стенки. Кроме того, в рамках работ предусмотрено усиление фундамента, а также ремонт балюстрад.
Все работы должны быть выполнены до 30 ноября 2024 года. Максимальная цена контракта составляет 26,2 миллиона рублей.
Закупка размещена 19 апреля, срок окончания подачи заявок — 6 мая.
Ранее в Новосибирске решили капитально отремонтировать фасад музыкального театра. За это готовы заплатить 32 миллиона рублей.