НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

сев.

 758мм 61%
Подробнее
5 Пробки
USD 93,44
EUR 99,58
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Смертельная авария с микроавтобусом на трассе

Выдвижение на Народную премию
Кандидаты в шорт-лист премии
Дикая авария
Идет жара — куда бежать
История необычной сталинки
Мусорный коллапс близко
Всё об империи NL
Когда откроют «Спортивную»
Долгострой на Сибирской
НГС в Telegram
Культура В Новосибирске капитально отремонтируют театр «Красный факел» — на что потратят 26 миллионов

В Новосибирске капитально отремонтируют театр «Красный факел» — на что потратят 26 миллионов

Подрядчик должен дать гарантии на работы на пять лет

385
5 комментариев
Все работы должны быть выполнены до ноября 2024 года

В Новосибирске ищут подрядчика на проведение капитального ремонта здания театра «Красный факел». Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает сам драматический театр «Красный факел». Подрядчику необходимо разработать документацию и провести работы по капитальному ремонту кровли здания, крыльца, парапетных столбиков, лестницы спуска в подвал и лестницы у подпорной стенки. Кроме того, в рамках работ предусмотрено усиление фундамента, а также ремонт балюстрад.

Все работы должны быть выполнены до 30 ноября 2024 года. Максимальная цена контракта составляет 26,2 миллиона рублей.

Закупка размещена 19 апреля, срок окончания подачи заявок — 6 мая.

Ранее в Новосибирске решили капитально отремонтировать фасад музыкального театра. За это готовы заплатить 32 миллиона рублей.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Театры Красный факел
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Никто не умер без покупок». Многодетная семья за год необычного эксперимента накопила 250 тысяч рублей — как они это сделали
Анонимное мнение
Мнение
Летающие тигры и люди в форме: журналист НГС проверила меры безопасности в цирке во время гастролей Гии Эрадзе
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Лара Крофт и Джек Воробей с «Алиэкспресса»: чем удивляет новый фильм по повести Кира Булычева — мнение журналистки НГС
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Лев,  43

Ли Ли,  42

Helena,  32

Иван,  34

Alex,  29

Эдуард,  32

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Окна для дачи

2 500 ₽

Адвокат по уголовным делам

3 000 ₽

Добавить объявление