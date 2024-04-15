В Новосибирске отремонтируют фасад музыкального театра — за это заплатят 32 миллиона

Все работы должны быть выполнены почти за четыре месяца

В Новосибирске ищут подрядчика на ремонт фасада Новосибирского музыкального театра. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Подрядчику необходимо провести ремонт фасада площадью 2,8 тысяч квадратных метров. На первом этапе работ необходимо провести демонтаж водосточной системы с трубами, оборудования, пластиковых откосов и так далее. Затем необходимо нанести на здание декоративный накрывочный слой, провести обработку поверхностей, устранить трещины, отштукатурить стены.

В список работ включен северный фасад здания, колосниковый фасад, главный фасад, южный фасад, а также фасад со стороны улицы Каменской. Подрядчик должен завершить шукатурные работы к 30 августа 2024 года. Полностью отремонтированный фасад необходимо сдать заказчику до 6 сентября 2024 года.

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