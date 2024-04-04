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Город эксклюзив «Это видное место, рядом Богдашка»: власти хотят перевести зеленую зону в Калининском районе под жилую застройку

«Это видное место, рядом Богдашка»: власти хотят перевести зеленую зону в Калининском районе под жилую застройку

Участок 11,3 гектара просят отнести к зоне строительства жилья для реализации масштабного инвестиционного проекта

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Участок леса хотят отдать под строительство жилья для детей-сирот

Власти Новосибирска и Новосибирской области предложили отдать под жилую застройку участок леса в Калининском районе. Вопрос обсуждался на заседании комиссии по вопросам внесения изменений в Генеральный план города Новосибирска.

С предложением об изменении назначения участка выступили министерство строительства Новосибирской области и департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Сейчас территория в 11,3 гектара между улицами Бардина и Магаданской частично отнесена к рекреационной зоне, частично к зоне общественно-деловой застройки и частично к зоне развития перспективной улично-дорожной сети.

Минстрой Новосибирской области предлагает перевести всю территорию в зону, где разрешена жилая застройка. Причиной такого решения называют необходимость реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На комиссии выступил начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев, который предложил вынести данный вопрос на голосование депутатов Горсовета.

— Градрегламент по одному из участков территории не соответствует возможности предоставления территории под масштабный инвестиционный проект. Материалы направлены на рассмотрение комиссии по принятию решения о внесении изменений в градрегламент по участку. Этот вопрос предлагаю вынести на майскую сессию Горсовета, чтобы принять решение по конкретному участку, —заявил Кондратьев.

Его предложение было поддержано членами комиссии. Как объяснил руководитель движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, проект будет вынесен на голосование без публичных слушаний.

— Сама по себе подобная практика ужасна — зеленые зоны вынесли из состава городских лесов, чтобы потом перевести под жилую застройку. Это видное место, рядом Богдашка. Мы знаем, что в январе на этом месте вырубили деревья, чтобы вместо леса построить жильё, — отметил Рязанцев.

Пока неизвестно, когда именно вопрос будет рассмотрен депутатами Горсовета — дата майской сессии пока официально не назначена.

Ранее жители дома на улице Семьи Шамшиных с удивление узнали, что потеряли землю, которую считали частью своего двора. Теперь на участке хотят построить офисный центр.

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Новосибирск Мэрия Новосибирска Правительство Новосибирской области Земельные участки
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