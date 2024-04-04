«Это видное место, рядом Богдашка»: власти хотят перевести зеленую зону в Калининском районе под жилую застройку

Власти Новосибирска и Новосибирской области предложили отдать под жилую застройку участок леса в Калининском районе. Вопрос обсуждался на заседании комиссии по вопросам внесения изменений в Генеральный план города Новосибирска.

С предложением об изменении назначения участка выступили министерство строительства Новосибирской области и департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Сейчас территория в 11,3 гектара между улицами Бардина и Магаданской частично отнесена к рекреационной зоне, частично к зоне общественно-деловой застройки и частично к зоне развития перспективной улично-дорожной сети.

