Встречали Ельцина, строили метро, отдыхали на пляже: как жил Новосибирск в 1996 году — изучаем редкие кадры

1996 год в истории России запомнился выборами, на которых победил Борис Ельцин. Во время предвыборной компании в Новосибирск приезжал и сам будущий президент, и другой кандидат на этот пост — Александр Лебедь. Но политики уехали, а Новосибирск продолжил жить своей жизнью. Каким был город в 1996 году — смотрите на снимках фотографа Натальи Мясниковой.