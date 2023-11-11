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Летопись

Встречали Ельцина, строили метро, отдыхали на пляже: как жил Новосибирск в 1996 году — изучаем редкие кадры

Снимками поделилась фотограф Наталья Мясникова

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Кортеж Бориса Ельцина проехал по городу в июне 1996 года

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1996 год в истории России запомнился выборами, на которых победил Борис Ельцин. Во время предвыборной компании в Новосибирск приезжал и сам будущий президент, и другой кандидат на этот пост — Александр Лебедь. Но политики уехали, а Новосибирск продолжил жить своей жизнью. Каким был город в 1996 году — смотрите на снимках фотографа Натальи Мясниковой.

В Новосибирске действующего президента Бориса Ельцина, который занимал пост с 1991 года, ждали его сторонники. «Голосуем за Ельцина — гаранта стабильности» — было написано на одном из транспарантов. Визит состоялся 10 июня, всего за 6 дней до выборов — почти за месяц до этого политик побывал и в Красноярске.

Сторонники ждали президента на Красном проспекте

Сторонники ждали президента на Красном проспекте

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Александр Лебедь баллотировался в президенты как кандидат от «Конгресса русских общин». В итоге на выборах он стал третьим по числу голосов, уступив Борису Ельцину и Геннадию Зюганову. Новосибирск он посетил в мае 1996 года.

Через два года после поражения на выборах Александр Лебедь стал губернатором Красноярского края

Через два года после поражения на выборах Александр Лебедь стал губернатором Красноярского края

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В Новосибирской области пост губернатора в 1996 году занимал Виталий Муха (на фото ниже он — второй справа). Мэром города в марте стал Виктор Толоконский (первый справа). Через четыре года он стал губернатором.

Снимок сделан на площади Ленина 9 мая 1996 года

Снимок сделан на площади Ленина 9 мая 1996 года

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На этом кадре Виктор Толоконский на Красном проспекте

На этом кадре Виктор Толоконский на Красном проспекте

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Мэрия в 1996 году находилась в том же здании на Красном проспекте, 34, но за почти 30 лет дизайн внутри существенно изменился. Как можно увидеть на фото, в приемной тогда висел герб Новосибирска, а слева перед входом — таблички с именами глав города.

Мэром в 1996 году был Толоконский Виктор Александрович. Слева — таблички с именами мэров города

Мэром в 1996 году был Толоконский Виктор Александрович. Слева — таблички с именами мэров города

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Сейчас демонстрации на 1 Мая проходят не так масштабно, как раньше. А в 1996 году горожане приходили на них целыми семьями и приносили с собой флаги с символами Советского Союза.

Демонстрация у Дома офицеров в 1996 году

Демонстрация у Дома офицеров в 1996 году

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Этот кадр, скорее всего, тоже сделан во время первомайского шествия на Красном проспекте

Этот кадр, скорее всего, тоже сделан во время первомайского шествия на Красном проспекте

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Но политики уезжают и меняются, а город живет своей жизнью. Так в 1996 году выглядела стройка станции метро «Березовая Роща» — одного из масштабных инфраструктурных долгостроев города.

Станцию запустили только в 2005 году

Станцию запустили только в 2005 году

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Таким было метродепо

Таким было метродепо

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90-е годы — период рассвета частной и уличной торговли

90-е годы — период рассвета частной и уличной торговли

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Отдыхать новосибирцы любили всегда. Давно ли вы видели столько посетителей на пляже у Оби (да и сам пляж)?

Отдыхать новосибирцы любили всегда. Давно ли вы видели столько посетителей на пляже у Оби (да и сам пляж)?

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Гордость Новосибирска — авиационный завод имени Чкалова. Кадр из ангара

Гордость Новосибирска — авиационный завод имени Чкалова. Кадр из ангара

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Этот снимок сделан у входа в легендарный клуб «888» на проспекте Карла Маркса, 37

Этот снимок сделан у входа в легендарный клуб «888» на проспекте Карла Маркса, 37

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Авиакомпания «Сибирь» стала самостоятельным предприятием в 1992 году. Вот один из ее самолетов в Толмачево.

Снимок сделан в период между 1995 и 1998 годами

Снимок сделан в период между 1995 и 1998 годами

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Необычное для Новосибирска здание, правда? Это — Новосибирский областной российско-немецкий дом на Ядринцевской, 68.

Точно не известно, когда Наталья Мясникова сделала фото, но это произошло примерно в 1996–1998 годах

Точно не известно, когда Наталья Мясникова сделала фото, но это произошло примерно в 1996–1998 годах

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Кажется, один из горожан был сражен красотой нарядов в бутике «Клеопатра»

Кажется, один из горожан был сражен красотой нарядов в бутике «Клеопатра»

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А это здание сейчас не узнать. Так строился будущий «Сбербанк» на улице Серебренниковской, 20.

Здание в итоге выросло до 12 этажей

Здание в итоге выросло до 12 этажей

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А этот небольшой дом находится в самом центре Новосибирска на улице Советской. Сейчас на этом месте работает отель «Авеню»

А этот небольшой дом находится в самом центре Новосибирска на улице Советской. Сейчас на этом месте работает отель «Авеню»

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И напоследок — стройка жилого дома на Фрунзе, 71. По информации «2ГИС», его достроили только в 2008 году.

Через дорогу от этого дома необычной формы находится «Сибирский молл»

Через дорогу от этого дома необычной формы находится «Сибирский молл»

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Ранее НГС публиковал другие фото Натальи Мясниковой, сделанные в 1990-е. Посмотрите, каким был город без множества ТЦ.

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