Встречали Ельцина, строили метро, отдыхали на пляже: как жил Новосибирск в 1996 году — изучаем редкие кадры

1996 год в истории России запомнился выборами, на которых победил Борис Ельцин. Во время предвыборной компании в Новосибирск приезжал и сам будущий президент, и другой кандидат на этот пост — Александр Лебедь. Но политики уехали, а Новосибирск продолжил жить своей жизнью. Каким был город в 1996 году — смотрите на снимках фотографа Натальи Мясниковой.
В Новосибирске действующего президента Бориса Ельцина, который занимал пост с 1991 года, ждали его сторонники. «Голосуем за Ельцина — гаранта стабильности» — было написано на одном из транспарантов. Визит состоялся 10 июня, всего за 6 дней до выборов — почти за месяц до этого политик побывал и в Красноярске.
Александр Лебедь баллотировался в президенты как кандидат от «Конгресса русских общин». В итоге на выборах он стал третьим по числу голосов, уступив Борису Ельцину и Геннадию Зюганову. Новосибирск он посетил в мае 1996 года.
В Новосибирской области пост губернатора в 1996 году занимал Виталий Муха (на фото ниже он — второй справа). Мэром города в марте стал Виктор Толоконский (первый справа). Через четыре года он стал губернатором.
Мэрия в 1996 году находилась в том же здании на Красном проспекте, 34, но за почти 30 лет дизайн внутри существенно изменился. Как можно увидеть на фото, в приемной тогда висел герб Новосибирска, а слева перед входом — таблички с именами глав города.
Сейчас демонстрации на 1 Мая проходят не так масштабно, как раньше. А в 1996 году горожане приходили на них целыми семьями и приносили с собой флаги с символами Советского Союза.
Но политики уезжают и меняются, а город живет своей жизнью. Так в 1996 году выглядела стройка станции метро «Березовая Роща» — одного из масштабных инфраструктурных долгостроев города.
Авиакомпания «Сибирь» стала самостоятельным предприятием в 1992 году. Вот один из ее самолетов в Толмачево.
Необычное для Новосибирска здание, правда? Это — Новосибирский областной российско-немецкий дом на Ядринцевской, 68.
А это здание сейчас не узнать. Так строился будущий «Сбербанк» на улице Серебренниковской, 20.
И напоследок — стройка жилого дома на Фрунзе, 71. По информации «2ГИС», его достроили только в 2008 году.
Ранее НГС публиковал другие фото Натальи Мясниковой, сделанные в 1990-е. Посмотрите, каким был город без множества ТЦ.