Без ТЦ и не узнать: как выглядел Новосибирск в 1990-е — смотрим на город с новых ракурсов

Новосибирск развивается быстро, и не всегда за изменениями удается уследить. Но всегда есть те, кто старается запечатлеть город на снимках, по которым можно заметить, как он менялся. Новосибирский фотограф Наталья Мясникова сделала множество фотографий города в 1990–2000 годах. Показываем, каким тогда был Новосибирск.
Строительство метро и торговля на рынке
Узнаете это место? Справа на этом снимке — овраг у реки Каменка. В 2003 году на этом месте построят торговый центр «Сибирский Молл». Слева — остановка «Ломоносова». Кадр сделан в 1990 году.
Здесь — перекресток улиц Красина и Кошурникова. Сейчас это место не узнать.
Это место хорошо знакомо каждому новосибирцу. На фото — Октябрьский мост, который часто называют Коммунальным.
Раньше рынки пользовались большей популярностью, чем сейчас, когда их заменили торговые центры. Одни новосибирцы приходили туда, чтобы купить свежие продукты, другие — чтобы продать то, что вырастили на своем огороде.
Этот «гонщик» попал в объектив фотоаппарата еще в 1995 год на улице Дуси Ковальчук. Такие машины до сих пор можно встретить в Новосибирске.
А вот такую снегоуборочную технику уже не встретишь, машины стали современней. Но самого снега зимой меньше не становится, поэтому город все равно оказывается в сугробах.
Как известно по опыту «Спортивной», метро не всегда удается построить быстро и уложиться в сроки. Например, «Березовую рощу» строили с конца 1990-х, а открыли только в 2005 году.
Строительство станции «Маршала Покрышкина» тоже затянулось. Ее открыли в 2000-м году.
В 2000-м году в здании на улице Ленина, 11, произошел крупный пожар. Последствия — на фото.
Новосибирские фотографы Константин Ощепков и Евгений Иванов тоже делал снимки города в 1990-е. На кадры попали торговля на площади Карда Маркса, стройка банка на Октябрьской магистрали и другие крупные объекты. Посмотрите на это в подборке НГС.