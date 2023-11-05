Без ТЦ и не узнать: как выглядел Новосибирск в 1990-е — смотрим на город с новых ракурсов

Новосибирск развивается быстро, и не всегда за изменениями удается уследить. Но всегда есть те, кто старается запечатлеть город на снимках, по которым можно заметить, как он менялся. Новосибирский фотограф Наталья Мясникова сделала множество фотографий города в 1990–2000 годах. Показываем, каким тогда был Новосибирск.