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Летопись

Без ТЦ и не узнать: как выглядел Новосибирск в 1990-е — смотрим на город с новых ракурсов

Снимками из архива поделилась фотограф Наталья Мясникова

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Театр оперы и балета практически не изменился со временем

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Новосибирск развивается быстро, и не всегда за изменениями удается уследить. Но всегда есть те, кто старается запечатлеть город на снимках, по которым можно заметить, как он менялся. Новосибирский фотограф Наталья Мясникова сделала множество фотографий города в 1990–2000 годах. Показываем, каким тогда был Новосибирск.

Строительство метро и торговля на рынке

Узнаете это место? Справа на этом снимке — овраг у реки Каменка. В 2003 году на этом месте построят торговый центр «Сибирский Молл». Слева — остановка «Ломоносова». Кадр сделан в 1990 году.

Вдали видны дома на улице Федосеева

Вдали видны дома на улице Федосеева

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Здесь — перекресток улиц Красина и Кошурникова. Сейчас это место не узнать.

Фото сделано в 1999 году

Фото сделано в 1999 году

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Это место хорошо знакомо каждому новосибирцу. На фото — Октябрьский мост, который часто называют Коммунальным.

Кадр сделан в 1998 году, по всей видимости, с прогулочного теплохода

Кадр сделан в 1998 году, по всей видимости, с прогулочного теплохода

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Еще один узнаваемый кадр. На нем — Железнодорожный мост через Обь. Этот снимок тоже сделан в 1998 году

Еще один узнаваемый кадр. На нем — Железнодорожный мост через Обь. Этот снимок тоже сделан в 1998 году

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Раньше рынки пользовались большей популярностью, чем сейчас, когда их заменили торговые центры. Одни новосибирцы приходили туда, чтобы купить свежие продукты, другие — чтобы продать то, что вырастили на своем огороде.

Этот характерный портрет Наталья сделала на Центральном рынке в 2000 году

Этот характерный портрет Наталья сделала на Центральном рынке в 2000 году

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Этот «гонщик» попал в объектив фотоаппарата еще в 1995 год на улице Дуси Ковальчук. Такие машины до сих пор можно встретить в Новосибирске.

«Девятки» в городе стали редкостью

«Девятки» в городе стали редкостью

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А вот такую снегоуборочную технику уже не встретишь, машины стали современней. Но самого снега зимой меньше не становится, поэтому город все равно оказывается в сугробах.

Так убирали улицы в 1998 году

Так убирали улицы в 1998 году

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Как известно по опыту «Спортивной», метро не всегда удается построить быстро и уложиться в сроки. Например, «Березовую рощу» строили с конца 1990-х, а открыли только в 2005 году.

Снимок сделан в 1998-м году

Снимок сделан в 1998-м году

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Строительство станции «Маршала Покрышкина» тоже затянулось. Ее открыли в 2000-м году.

Улица Гоголя во время строительства станции. 1995-й год

Улица Гоголя во время строительства станции. 1995-й год

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К бегущей с потолка воды все привыкли. Такая ситуация наблюдалась еще в 1998 году на «Студенческой», а потом — на «Золотой Ниве»

К бегущей с потолка воды все привыкли. Такая ситуация наблюдалась еще в 1998 году на «Студенческой», а потом — на «Золотой Ниве»

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В 2000-м году в здании на улице Ленина, 11, произошел крупный пожар. Последствия — на фото.

К счастью, здание удалось восстановить

К счастью, здание удалось восстановить

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Новосибирские фотографы Константин Ощепков и Евгений Иванов тоже делал снимки города в 1990-е. На кадры попали торговля на площади Карда Маркса, стройка банка на Октябрьской магистрали и другие крупные объекты. Посмотрите на это в подборке НГС.

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