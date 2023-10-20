Октябрьский или Коммунальный? Главному мосту исполнилось 68 лет — вспоминаем его историю

20 октября Октябрьскому мосту исполнилось 68 лет. В Новосибирске движение по нему запустили в этот день в 1955 году. Но за это время горожане не привыкли к одному названию, и поэтому многие называют его Коммунальным. В день рождения моста краевед Константин Голодяев рассказал НГС об истории переправы и о том, почему у нее два названия.
Константин Голодяев объяснил, что Октябрьский мост нанесли на первый генеральный план Новосибирска в 1925 году. В
— После войны мост снова пришлось пробивать в Москве. Рассматривались новые проекты. Например, сделать мост двухъярусным: в верхней части автомобильным, а в нижней — трамвайным с перспективой метро. В конце концов проект там принимают, но упрощают, лишают украшательств и излишеств в виде колоннады, световых торшеров со звездами, скульптурных пилонов-обелисков, — рассказал краевед.
Строительство началось в 1952 году. Внешнее оформление отражало социалистический выбор советского народа и победу над фашизмом. Во время строительства пришлось понизить высоту предмостовой дамбы на левом берегу, поэтому там до сих пор есть прогиб.
— В октябре 1955-го мост длиной 840 метров с двумя полосами движения в каждую сторону и трамвайными путями был сдан, — говорит Константин Голодяев. — Это был большой праздник для города. С обоих берегов навстречу друг другу двинулись колонны демонстрантов, пошли трамваи, наполненные людьми.
Горожане приходили на мост, чтобы посмотреть на город. Также у выпускников появилась традиция собираться на нем в июне.
Мост проектировали и строили как Коммунальный. Его открыли в октябре и назвали Октябрьским, но название тогда не узаконили, и в народе его продолжили называть Коммунальным.
— Официальное название мосту — Октябрьский — дала уже Комиссия по наименованиям всего несколько лет назад, — объяснил Константин Голодяев.
В прошлом году власти Новосибирска заключили контракт на капитальный ремонт Октябрьского моста с компанией «СпецТрансСтрой». Работы планируют завершить в 2024 году.