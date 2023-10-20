Октябрьский или Коммунальный? Главному мосту исполнилось 68 лет — вспоминаем его историю

20 октября Октябрьскому мосту исполнилось 68 лет. В Новосибирске движение по нему запустили в этот день в 1955 году. Но за это время горожане не привыкли к одному названию, и поэтому многие называют его Коммунальным. В день рождения моста краевед Константин Голодяев рассказал НГС об истории переправы и о том, почему у нее два названия.

