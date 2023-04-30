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В Новосибирске распустились первые одуванчики

Несмотря на температурные качели, в город пришла весна

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Первые цветы распустились в Новосибирске

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Первые цветы распустились в Новосибирске. По традиции красок в серый антураж города добавили одуванчики. Снимки в редакцию НГС предоставил Олег Бастриков.

Буквально на днях на Алтае зацвел маральник, который также называют рододендроном Ледебура. Издалека цветы напоминают лаванду.

Грибники тем временем жду начала сезона, который ориентировочно начнется 15 мая. По традиции новосибирцы отправятся на охоту за сморчками.

Весна приходит в Новосибирск постепенно. По данным погодных агрегаторов, следующая неделя начнется с минимальной плюсовой температуры, но постепенно будет теплеть. К выходным столбики термометров должны подняться до плюс 25 градусов.

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ЦветыОдуванчикиЦветениеВеснаНовосибирск
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