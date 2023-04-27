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«Цветы выживут, но не все»: на Алтае зацвел маральник — показываем фото сиреневых цветов в снегу

Цветение продлится до конца лета

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Снимки сделаны 26 апреля

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В конце апреля в Горном Алтае зацвел маральник, который также называют рододендроном Ледебура. Снимки этого растения в заснеженных горах сделала фотограф Светлана Казина. Показываем эти кадры.

— Пока в цвету лишь пара кустов на весь район, и те — на самой прогретой и солнечной стороне гор. Цветы, конечно, выживут, но не все, — написала Светлана на своей странице во «ВКонтакте».

Растение относится к семейству вересковых

Растение относится к семейству вересковых

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Обычно маральник цветет до июля. Иногда он распускается второй раз в августе-сентябре

Обычно маральник цветет до июля. Иногда он распускается второй раз в августе-сентябре

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В прошлом году снимки маральника на склонах гор сделал новосибирский фотограф Сергей Борисенко. Издалека цветы напоминают лаванду. Посмотрите на эти кадры.

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