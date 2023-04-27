«Цветы выживут, но не все»: на Алтае зацвел маральник — показываем фото сиреневых цветов в снегу

В конце апреля в Горном Алтае зацвел маральник, который также называют рододендроном Ледебура. Снимки этого растения в заснеженных горах сделала фотограф Светлана Казина. Показываем эти кадры.
— Пока в цвету лишь пара кустов на весь район, и те — на самой прогретой и солнечной стороне гор. Цветы, конечно, выживут, но не все, — написала Светлана на своей странице во «ВКонтакте».
В прошлом году снимки маральника на склонах гор сделал новосибирский фотограф Сергей Борисенко. Издалека цветы напоминают лаванду. Посмотрите на эти кадры.