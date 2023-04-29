Сезон сморчков: когда пойдут первые грибы и как не насобирать ядовитых — карта грибных мест НСО

— Весна в этом году запоздалая. Я уже мониторю ситуацию, но не думаю, что до 10 мая можно будет что-то собрать, — отметил Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам. — Грибницы вообще могут не выдавать плодовые тела при неблагоприятных условиях.

Поэтому первые грибы стоит ждать в Новосибирской области только в районе 10–15 мая.

Главное правило грибника (живого и здорового): «Не знаешь? Не бери!»