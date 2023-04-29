Сезон сморчков: когда пойдут первые грибы и как не насобирать ядовитых — карта грибных мест НСО

У многих грибников уже наготове корзинки и ножички — новосибирцы ждут начало сезона и сбора первых весенних грибов. В лесах в мае должны появиться сморчки и сморчковые шапочки. Объясняем вместе со специалистами, в чем между ними разница, чем так опасен их двойник — строчок, а также показываем на картах самые грибные места в Новосибирске и Новосибирской области.
Когда начнется грибной сезон
В этом году весна не особо балует новосибирцев. Тепло постоянно сменяется похолоданиями, поэтому снег в лесах тает неохотно.
— Весна в этом году запоздалая. Я уже мониторю ситуацию, но не думаю, что до 10 мая можно будет что-то собрать, — отметил Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам. — Грибницы вообще могут не выдавать плодовые тела при неблагоприятных условиях.
Поэтому первые грибы стоит ждать в Новосибирской области только в районе 10–15 мая.
Главное правило грибника (живого и здорового): «Не знаешь? Не бери!»
Сморчок или сморчковая шапочка?
Новосибирцы обычно называют сморчками два совсем разных гриба. Они относятся к семейству сморчковых, но все-таки разница во вкусе у них ощутимая — это сморчок высокий и сморчковая шапочка.
Сморчок высокий — лучшая находка грибника весной.
— Сморчок высокий встречается реже сморчковой шапочки. Он может расти в любом типе леса: и в хвойном, и в смешанном. Но практика показывает, что начинать поиски лучше всего с зарослей ив и черемухи, — советует Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам.
Но сначала в лесу обычно появляется сморчковая шапочка.
У сморчковой шапочки длинная ножка, наверху сморщенная шапочка, как наперсток. В отличие от шляпок сморчков, нижний край шляпки свободный. Прирастает к ножке только на самой верхушке.
— Она растет в березовых и осиновых лесах. По моим наблюдениям, надежнее искать именно в осинниках и желательно на склонах, — отметил биолог. — На самом деле сбор сморчков и сморчковых шапочек достаточно рискованное дело, так как период их роста совпадает с пиком активности клещей.
При этом сморчковую шапочку нужно обязательно отваривать.
— Если ее не сварить или не высушить, то могут быть неприятные последствия: тошнота, головокружение, кишечные проявления. В ней меньше ядовитых веществ, чем в строчке, но всё же неприятные последствия могут быть, — предупреждает Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su. — Сморчок высокий при этом можно есть даже сырым. Это великолепный, вкусный гриб.
Для спокойствия и уверенности все грибы стоит отваривать
Ядовитый строчок
У сморчков есть ядовитый двойник — строчок. Он достаточно редко встречается в Новосибирской области, но все же самое главное — встречается.
— Шапочка строчка напоминает мозги — она не такая вытянутая, как у сморчков. Строчки чаще всего можно встретить в сосновом бору, тогда как сморчки предпочитают березовые леса, — объяснила Татьяна Бульонкова.
Строчки содержат гиромитрин. Достаточно 400–1000 грамм свежих грибов, чтобы получить смертельное отравление. Лучше не собирайте такой гриб.
— Строчок обыкновенный встречается еще реже, чем сморчок. Я его ни разу не встречал. Но на сайте iNaturalist наблюдения по Новосибирску зафиксированы, — подчеркнул Ринат Султанов.
По данным сайта Mycology.su, в Восточной Европе ежегодно до 23% от всех грибных отравлений со смертельным исходом связаны с употреблением строчка обыкновенного.
Где собирать сморчки и сморчковые шапочки
На основе многолетних наблюдений наших читателей мы подготовили карту грибных мест.
Ринат Султанов также согласился поделиться своими наблюдениями.
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Ринат Султанов объяснил, как ему удается зарабатывать по 400 тысяч рублей в месяц на продаже сушеных мухоморов.
В сентябре в Баганском районе Новосибирской области сибирячка нашла необычные черные лисички. В Европе такой гриб считается деликатесом.
Мы подготовили тест, который поможет вам проверить ваши знания и покажет, чем закончится для вас прогулка по лесу в поисках грибов — вкусным ужином или реанимацией.