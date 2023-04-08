Мухоморный барон. Как сибиряк зарабатывает по 400 тысяч в месяц на ядовитых грибах — кто их покупает и зачем

Житель Новосибирска Ринат Султанов пять лет назад переехал в деревню и решил подзаработать на дарах природы. Биолог вооружился корзинкой и палкой и пошел в лес. В итоге сейчас он зарабатывает минимум по 15 тысяч в день, всеми силами старается развеять мифы о мухоморах и решил построить большую ретрит-деревню. Новосибирцы готовы платить по 1,5–2 тысячи за 50 граммов сушеных мухоморов, и Ринат согласился объяснить почему.
«Очень хорошо стрельнуло в ковидный год»
Ринат Султанов в свое время окончил НГУ, факультет естественных наук, но в науке не остался. Сначала ушел в ИТ, а потом решил переехать в деревню.
— После университета какое-то время работал в институте. Хотелось красивой жизни, но в науке и тогда, и сейчас денег шибко не было, — отмечает сибиряк.
Пять лет назад семья купила участок и дом в деревне в районе известного Карпысакского водопада. Ринат сразу же отправился в лес и вернулся оттуда с бизнес-планом. Отметив для себя обширные грибницы с мухоморами, он построил небольшую сушилку, купил оборудование и начал продавать лекарственный гриб.
На разведку грибных мест у Рината ушло два года.
— В сборе грибов разведывательная деятельность несет ключевой фактор. Если вы просто пришли в лес и хотите что-то заработать, то у вас вряд ли что-то получится, — пожимает плечами Ринат. — Мне хотелось иметь допзаработок. И стал рассматривать заготовку ягод и грибов. И когда наступил ковидный год, я понял, что не ошибся. Очень хорошо стрельнуло. И оказалось, что спрос и маржинальность высокая именно мухоморов. По сравнению с другими продуктами он самый востребованный.
В среднем за сезон семья собирает около 100 килограммов грибов. Если помнить, что продаются мухоморы по 30–50 граммов в упаковке, то объем получается колоссальный.
Как заготавливают грибы
Ринат отмечает, что в Новосибирской области можно найти как минимум 7 видов мухоморов. Лекарственных из них — два. Это красный и пантерный мухомор. Их и собирает семья. Биолог подчеркнул, что в области всё чаще натыкается на очень страшную находку — бледную поганку, которая также является мухомором.
— Бледная поганка смертельно ядовитая. За пять лет до этого не встречал ни одной бледной поганки. А в прошлом сезоне обнаружил пять мест, где зафиксировал ее. Это всё результат изменения климата, — убежден Ринат. — Она раньше существовала в виде грибниц и не формировала плодовые тела, потому что не было благоприятных для нее условий. Сейчас условия становятся благоприятные, и она формирует плодовые тела. За прошлый год тут куча наблюдений.
Красный мухомор — ядовитый гриб, который содержит ряд токсинов: иботеновую кислоту, мусказон, мускарин, мусцимол. Пантерный мухомор также признан ядовитым. (По данным справочника mycology.su).
Ринат собирает два вида мухоморов: красный и пантерный. Грибы сушат, выдерживают два месяца, пакуют в вакуумные пакеты.
— Я продаю их как сырье. Сейчас около 10 килограммов в месяц уже реализуем. Заготавливаем заранее всё летом, — объяснил Ринат.
Сколько можно заработать
Доход свой Ринат не скрывает. Признается, что успел наработать клиентскую базу до того, как продажу грибов начали более жестко регулировать, в частности, рекламу мухоморов.
— Мухомор мне дает деньги, — улыбается Ринат. — Около 15 тысяч рублей в день. Примерно 300–400 тысяч рублей в месяц выходит. Затраты на логистику есть, но они небольшие. Проблема в этом бизнесе не в том, чтобы собрать сырье, высушить и упаковать. А в том, чтобы покупали. Государство очень грамотно подошло к вопросу. Оно не запрещает продажу, но максимально ее сдерживает.
Сейчас все рекламные системы запретили продвигать мухоморы в любом формате.
— «ВКонтакте» только за одно изображение заблокируют. Очень хорошо сбили этот растущий спрос, когда на «Вайлдберриз» стали продавать все, кому ни попадя. Рынок сбыта закрыт. У кого он есть, у того есть. Нарабатывать с нуля, по сути, сейчас нереально, — объяснил причину своей откровенности Ринат.
Кто покупает мухоморы и зачем
Основное применение мухоморов — изготовление мазей и настоек для натирания. Многие люди используют их для лечения кожных проблем, снижения болей в суставах.
— Есть и народные способы использования мухоморов внутрь. Сейчас это называется модным словом «мухоморный микродозинг», — отметил Ринат Султанов. — Это элемент российской культуры. Бабушки с дедушками многим говорили: «Мухомор нас всех спасет». У многих людей тема мухомора не вызывает отторжения из-за этого. Я думаю, что мухомор сейчас даже становится политическим фактором.
Конечно, детям даже не стоит прикасаться к мухоморам в любом виде.
— Попробуйте их пособирать, а потом глаза потереть — сразу слезы будут течь. Он достаточно едкий. В сыром виде-то его есть такое себе — будете сидеть на унитазе, — смеется Ринат. — Я реализую их как сырье. А кто что дальше делает... У меня есть очень серьезные и влиятельные клиенты в городе, которые покупают грибы. Недавно был скандал с красноярским депутатом, который поел мухоморов. Раздутый, на мой взгляд. Он же сказал, что просто крепко уснул — и всё.
В планах у Рината — создать целую ретрит-зону.
— Есть участок в 50 соток. Там планируем поставить две юрты и проводить различные встречи, лекции. Чтобы человек мог просто приехать и отдохнуть, — отметил бизнесмен.
На одну такую юрту нужно около полумиллиона, поэтому пока Ринат копит деньги и продолжает продавать грибы.
Что еще интересно почитать про грибы
1. В сентябре в Баганском районе Новосибирской области сибирячка нашла необычные черные лисички. В Европе такой гриб считается деликатесом.
2. Мы подготовили тест, который поможет вам проверить ваши знания и покажет, чем закончится для вас прогулка по лесу в поисках грибов — вкусным ужином или реанимацией.
3. Продавцы съедобных грибов поделились цифрами, сколько им удается выручить с продажи, что они могут купить на заработанное и сколько времени проводят в лесу.