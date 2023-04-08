Мухоморный барон. Как сибиряк зарабатывает по 400 тысяч в месяц на ядовитых грибах — кто их покупает и зачем

«Очень хорошо стрельнуло в ковидный год»

Ринат Султанов в свое время окончил НГУ, факультет естественных наук, но в науке не остался. Сначала ушел в ИТ, а потом решил переехать в деревню.

— После университета какое-то время работал в институте. Хотелось красивой жизни, но в науке и тогда, и сейчас денег шибко не было, — отмечает сибиряк.

Пять лет назад семья купила участок и дом в деревне в районе известного Карпысакского водопада. Ринат сразу же отправился в лес и вернулся оттуда с бизнес-планом. Отметив для себя обширные грибницы с мухоморами, он построил небольшую сушилку, купил оборудование и начал продавать лекарственный гриб.