«Опять рванули в лес»: что насобирали новосибирские грибники в жаркие октябрьские выходные
Многие очень успешно закрыли грибной сезон
Прошедшие выходные порадовали новосибирцев жаркой и ясной погодой — многие грибники устремились в лес и вернулись домой не с пустыми руками.
В основном грибникам удалось найти грузди и подтопольники. Эти грибы растут вплоть до серьезных заморозков. Смотрим, что новосибирцам удалось найти и чем они закрыли грибной сезон.
— В очередной раз понимаю, что грибник — это диагноз. Уже третий раз пытаюсь закрыть сезон, но... Опять рванули в лес, хотя всё, что собираю, раздаю соседям и друзьям, — написала подписчица группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2022».
В сентябре в Баганском районе Новосибирской области сибирячка нашла необычные черные лисички. В Европе такой гриб считается деликатесом.