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По грибы, по ягоды

«Опять рванули в лес»: что насобирали новосибирские грибники в жаркие октябрьские выходные

Многие очень успешно закрыли грибной сезон

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В основном грибникам удалось собрать грузди и подтопольники

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Прошедшие выходные порадовали новосибирцев жаркой и ясной погодой — многие грибники устремились в лес и вернулись домой не с пустыми руками.

В основном грибникам удалось найти грузди и подтопольники. Эти грибы растут вплоть до серьезных заморозков. Смотрим, что новосибирцам удалось найти и чем они закрыли грибной сезон.

Грибочки из-под Искитима

Грибочки из-под Искитима

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— В очередной раз понимаю, что грибник — это диагноз. Уже третий раз пытаюсь закрыть сезон, но... Опять рванули в лес, хотя всё, что собираю, раздаю соседям и друзьям, — написала подписчица группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2022».

Грузди из <b class="_">Новотроицка</b>

Грузди из Новотроицка

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Подтопольники из <b class="_">Коченевского района</b>

Подтопольники из Коченевского района

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Отличное закрытие грибного сезона

Отличное закрытие грибного сезона

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В сентябре в Баганском районе Новосибирской области сибирячка нашла необычные черные лисички. В Европе такой гриб считается деликатесом.

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