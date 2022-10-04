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В Новосибирске ухудшилось качество воздуха до 7 баллов

В сервисе Airvoice добавили, что сейчас ожидается ухудшение

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Вчера качество воздуха было на 2 баллах из 10 возможных

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В Новосибирске качество воздуха ухудшилось на 7 баллов из 10, где 10 — это худший показатель. Такое состояние воздуха показывает сервис Airvoice, который отображает состояние атмосферы в режиме онлайн.

Воздух ухудшается с ночи

Воздух ухудшается с ночи

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— Облокотиться на такой воздух еще нельзя, но кружку в руке уже может быть не видно. Ожидается ухудшение, — написали в описании ситуации в Airvoice.

При этом ночью 4 октября качество воздуха ухудшалось до 8 баллов из 10 возможных.

Как сообщили синоптики, сегодня осадков не будет. Ветер днем будет юго-западный, 3–8 м/с. Дневная температура поднимется до +8... +10 градусов.

Ранее мы опубликовали фотографии первого снега. Посмотрите, какую красоту сняли читатели НГС и фотограф Александр Ощепков.

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