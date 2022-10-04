В Новосибирске ухудшилось качество воздуха до 7 баллов
В сервисе Airvoice добавили, что сейчас ожидается ухудшение
В Новосибирске качество воздуха ухудшилось на 7 баллов из 10, где 10 — это худший показатель. Такое состояние воздуха показывает сервис Airvoice, который отображает состояние атмосферы в режиме онлайн.
— Облокотиться на такой воздух еще нельзя, но кружку в руке уже может быть не видно. Ожидается ухудшение, — написали в описании ситуации в Airvoice.
При этом ночью 4 октября качество воздуха ухудшалось до 8 баллов из 10 возможных.
Как сообщили синоптики, сегодня осадков не будет. Ветер днем будет юго-западный,
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