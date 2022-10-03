«Будет ясная, теплая погода»: после ранних снегопадов в Новосибирске станет солнечно и сухо
Тепло может задержаться в городе до выходных
После холода и снегопадов в Новосибирск вернется ясная и теплая погода. Об этом НГС рассказали в Новосибирском гидрометцентре.
Во вторник, 4 октября, синоптики не ждут осадков. Ночью будет дуть переменный ветер
5 октября, в среду, днем пройдет небольшой дождь, ветер будет дуть с запада со скоростью
— Через север Урала к нам снижаются облачные массивы атлантических циклонов, одно из таких ныряющих, волновых возмущений будет проходить
В ночь на четверг, 6 октября, в Новосибирске пройдет небольшой дождь, осадков синоптики не ожидают. Ветер подует с запада со скоростью
— Такая погода установится ненадолго, — добавила Марина Виноградова. 6 ,7, 8 октября, может быть, в выходные простоит, а потом снова станет похолоднее. Но таких северных затоков, [как на прошлой неделе], мы уже не увидим ближайшие
По словам синоптиков, даже после ухудшения погоды холода в Новосибирск не придут, ниже нуля столбики термометров будут опускаться только по ночам.
Ранее мы опубликовали фотографии первого снега. Посмотрите, какую красоту сняли читатели НГС и фотограф Александр Ощепков.