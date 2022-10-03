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«Будет ясная, теплая погода»: после ранних снегопадов в Новосибирске станет солнечно и сухо

Тепло может задержаться в городе до выходных

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Хорошая погода может задержаться в городе до выходных

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После холода и снегопадов в Новосибирск вернется ясная и теплая погода. Об этом НГС рассказали в Новосибирском гидрометцентре.

Во вторник, 4 октября, синоптики не ждут осадков. Ночью будет дуть переменный ветер 1–6 м/с, днем — юго-западный 3–8 м/с. Ночная температура опустится до 2–4 градусов ниже нуля, дневная поднимется до +8... +10 градусов.

5 октября, в среду, днем пройдет небольшой дождь, ветер будет дуть с запада со скоростью 4–9 м/с. Столбики термометров ночью покажут 0... +2 градуса, днем — +7... +9 градусов.

— Через север Урала к нам снижаются облачные массивы атлантических циклонов, одно из таких ныряющих, волновых возмущений будет проходить 5 октября днем с небольшим дождем и 6-го ночью, — объяснила ухудшение погоды начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — Затем снова начнется рост давления, дожди прекратятся, и снова установится ясная, теплая погода.

В ночь на четверг, 6 октября, в Новосибирске пройдет небольшой дождь, осадков синоптики не ожидают. Ветер подует с запада со скоростью 4–9 м/с ночью, 2–7 м/с — днем. Вернется и тепло: +3... +5 градусов ночью и +11... +13 градусов днем.

— Такая погода установится ненадолго, — добавила Марина Виноградова. 6 ,7, 8 октября, может быть, в выходные простоит, а потом снова станет похолоднее. Но таких северных затоков, [как на прошлой неделе], мы уже не увидим ближайшие 7–10 дней. Тут уже начинает дышать Атлантика.

По словам синоптиков, даже после ухудшения погоды холода в Новосибирск не придут, ниже нуля столбики термометров будут опускаться только по ночам.

Ранее мы опубликовали фотографии первого снега. Посмотрите, какую красоту сняли читатели НГС и фотограф Александр Ощепков.

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