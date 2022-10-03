«Будет ясная, теплая погода»: после ранних снегопадов в Новосибирске станет солнечно и сухо

После холода и снегопадов в Новосибирск вернется ясная и теплая погода. Об этом НГС рассказали в Новосибирском гидрометцентре.



Во вторник, 4 октября, синоптики не ждут осадков. Ночью будет дуть переменный ветер 1–6 м/с , днем — юго-западный 3–8 м/с . Ночная температура опустится до 2–4 градусов ниже нуля, дневная поднимется до +8... +10 градусов.

