«Увидели синдром Дауна и подписали направление»: как сибирячка не послушала врачебную комиссию и сохранила сына

Сибирячке Анне Копытовой на 24-й неделе беременности сказали, что у ее сына синдром Дауна, и направили на аборт. Но они с мужем решили сохранить сына. В роддоме женщине предлагали оставить ребенка или сказать родственникам, что он умер, но она решилась воспитывать малыша. Далее — от первого лица.



Во время беременности анализ на генетические аномалии показал высокий риск. Я сама еще два раза пересдала его в платных лабораториях: риск был то больше, то меньше в зависимости от недели, но всегда в красной зоне.

