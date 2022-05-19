«Как будто в Пакистан въехал». Сочный фоторепортаж с конечной 13-го трамвая — дешевая черешня, женщины в хиджабах и спящие под прилавком дети

На вопрос, как они сами оказались в Новосибирске, прозвучал ответ, не подразумевающий уточнений:



— Мы с неба… Из Таджикистана мы, да... А мне вот интересно, почему у вас зубы блестят, как лампочка? Айй...



В общем, если вы когда-нибудь захотите принять участие в чемпионате по смолтолку (искусство легкой беседы), здесь дадут мастер-класс.