Разрисованный трамвай вышел на линию в Новосибирске — как он будет выглядеть, выбрали читатели НГС

Трамвай № 13 , расписанный в сибирском стиле, вышел на линию сегодня в Новосибирске. Вагон разрисовала команда новосибирских художников TAKNADO BÜRO.



Трамвай придумали как бюджетный вариант экскурсионного транспорта в рамках обучения в Институте Непрерывного Развития по созданию социальных проектов. По задумке художников, внутри вагона должен работать аудиогид, но пока это только в планах.

