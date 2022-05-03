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Разрисованный трамвай вышел на линию в Новосибирске — как он будет выглядеть, выбрали читатели НГС

Необычный транспорт будет ходить по 13-му маршруту

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Трамвай с сибирским духом вышел на маршрут с самого утра

Трамвай с сибирским духом вышел на маршрут с самого утра

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Трамвай № 13, расписанный в сибирском стиле, вышел на линию сегодня в Новосибирске. Вагон разрисовала команда новосибирских художников TAKNADO BÜRO.

Трамвай придумали как бюджетный вариант экскурсионного транспорта в рамках обучения в Институте Непрерывного Развития по созданию социальных проектов. По задумке художников, внутри вагона должен работать аудиогид, но пока это только в планах.

— QR-код на аудиогид в ближайшие пару недель появится в трамвае, так как размещение наклейки с QR-кодом в салоне трамвая требует дополнительного согласования с департаментом транспорта. Вопрос — в процессе решения, — рассказала НГС координатор проекта Татьяна Шамраева.

По словам художницы, трамвай должен подчеркнуть уникальность и самобытность региона, повысить туристическую привлекательность Новосибирска и создать приятные впечатления для жителей и гостей города.

Вагон расписывала целая команда новосибирских художников

Вагон расписывала целая команда новосибирских художников

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Изначально команда придумала несколько вариантов, как может выглядеть экскурсионный трамвай. Голосование за самый лучший шло на нескольких площадках, в том числе и на НГС.

— Реализованный эскиз является доработкой седьмого эскиза, где был изменен фон. Основные объекты, медведь и птица, а также и текст и шрифт «ДУХ СИБИРИ» остались прежними, — добавила Татьяна Шамраева.

Изначально авторы проекта выбирали между <nobr class="_">13-м</nobr> и <nobr class="_">14-м</nobr> маршрутами. Победил первый вариант

Изначально авторы проекта выбирали между 13-м и 14-м маршрутами. Победил первый вариант

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Вариант с медведем и птицами потеснил эскизы со снежным барсом — ирбисом и древними сибирскими петроглифами.

Ранее НГС писал о пятикласснике, который вместе с родителями открыл магазин уличной культуры.

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