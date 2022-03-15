Бизнес в 12: пятиклассник подкинул родителям идею открыть магазин уличной культуры и стал там директором

В небольшом магазине в центре Омска, расположенном в подвальном помещении, вся стена расписана граффити. Нас встречает директор, которому недавно исполнилось 12 лет. Матвей Валевский поясняет: цветные надписи сделали покупатели в день открытия, но большая часть из них — его творение.
— Это называется теггинг — моя подпись, — с гордостью отмечает юный омич, указывая на три английских буквы. — Каждый себе выбирает слово и пишет его везде. Мое слово Sad, что переводится как «грустный».
— А почему ты выбрал именно такое слово?
— Там смысла мало, грустный, и всё. Просто в голову пришло. Я купил конфеты, а на них было написано... какой-то там sad. И я подумал: «Вот это мне и надо».
Граффити он начал увлекаться два года назад. Знакомая родителей подарила им холст с изображением планет, выполненным в этом стиле. Матвей захотел нарисовать такие же. Разбил копилку и на все свои сбережения — 8 тысяч рублей — накупил баллончиков с краской и ватман.
— На формате А4 у меня было три планеты. Правда, всё там криво-косо получилось, потому что в первый раз, но всё равно красиво, — застеснялся школьник.
Магазин уличной культуры SLAVA, в котором продается всё для граффити — от маркеров и баллончиков с краской до молодежной одежды, открылся несколько дней назад, 3 марта. По документам им владеют родители Матвея — Павел и Наталья Валевские (они же собственники соседнего магазина «Чайная пара»). Но по факту здесь главный предприниматель — их ребенок, считают взрослые. Ему принадлежит бизнес-идея. Когда семье предложили арендовать помещение, они думали, как его можно использовать. Мыслями поделился Матвей, рассказал о плане развития. Его поддержали. При выборе товара родители полагались на авторитетное мнение сына, поскольку сами на первых порах не очень хорошо разбирались в уличной культуре.
— Он знает все новинки, чем увлекается молодежь, что им нравится. Я его полностью поддерживала в желании заниматься этим. Спрашивала, а он мне обо всём рассказывал. Потом сама прониклась, стала всё изучать. Мы очень стараемся идти в ногу со своими детьми и поддерживать их. Мне кажется, это круто, когда родители в теме. А когда отмахиваются от ребенка — это неправильно. Когда мы начали искать поставщиков, то с мужем брались за головы и не понимали, что нам делать, что выбирать. Что такое моп, например? — обращается к сыну Наталья Валевская.
— Это маркер, как губка, его надо пропитывать и писать. Сюда можно залить любую заправку, — со знанием дела отвечает Матвей.
Он помог родителям не только с идеей, но и с ремонтом в магазине и оформлением витрин. Без запинки мальчик может рассказать, где лежит определенная краска или маркер. Говорит, что с легкостью справится здесь один — без взрослых. Правда, еще нужно подробнее изучить бухгалтерскую программу. На это у юного бизнесмена пока не хватает времени. Его день расписан буквально по минутам, а в приоритете все-таки учеба. Парень учится на четверки и пятерки, а после школы посещает секции и занятия.
— На футбол хожу, на тренировки по акробатике, на английский. Иногда гуляю на улице и тогда тегаю. Вот. Мне нечего о себе рассказать, — скромничает мальчик.
В школе он продает стикеры из магазина. Пока самостоятельно удалось реализовать не так уж и много, но Матвей считает, что всё еще впереди. Он рассказал, что некоторые одноклассники тоже увлекаются теггингом и что это направление сейчас модно среди молодежи. Мальчик уверен, что хобби безобидно, главное — всё делать с умом.
— Я не считаю тег вандализмом. Вандализм — это когда поезда ломают, в стекла кидают камни. А теггинг и граффити — это культура. Там есть разделения между памятниками и обычными зданиями. На памятнике в уличной культуре не разрешают рисовать. Тебя сразу же в полицию отвезут. Но есть непонимающие люди, которые только в культуре появились. Они не находят вот эту вот грань между хорошим зданием и плохим, — считает пятиклассник.
Прибыль, полученная от работы магазина, рассказала мама мальчика, — инвестиция в его будущее. Сам он еще не определился, кем хочет стать, когда вырастет. Несмотря на предпринимательские задатки, пока в его планах нет цели заработать первый миллион.
— Я еще не думал об этом. Еще рано. Ну, может, археологом хочу стать, мне раньше динозаврики нравились. Маму просил мне их покупать, — смеется мальчик.