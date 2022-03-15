Бизнес в 12: пятиклассник подкинул родителям идею открыть магазин уличной культуры и стал там директором

В небольшом магазине в центре Омска, расположенном в подвальном помещении, вся стена расписана граффити. Нас встречает директор, которому недавно исполнилось 12 лет. Матвей Валевский поясняет: цветные надписи сделали покупатели в день открытия, но большая часть из них — его творение.



— Это называется теггинг — моя подпись, — с гордостью отмечает юный омич, указывая на три английских буквы. — Каждый себе выбирает слово и пишет его везде. Мое слово Sad, что переводится как «грустный».



— А почему ты выбрал именно такое слово?

