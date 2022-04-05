Каким будет новый разрисованный трамвай в Новосибирске? Голосование для читателей НГС

В Новосибирске появится новый экскурсионный трамвай — его распишут известные художники Иван и Мария Ягода. Участники проекта представили эскизы для голосования.



— У нас группа ребят, 15 человек, мы проходим обучение в Институте Непрерывного Развития по созданию социальных проектов. У нас есть два проекта, который мы создаем в рамках двухмесячного курса, — сообщила НГС координатор проекта по созданию арт-трамвая Татьяна Шамраева.

Цель проекта — создать арт-объект, который станет украшением города, будет привлекать гостей города. Это будет экскурсионный трамвай, где можно купить билет, побывать на экскурсии по городу — с помощью аудиогида познакомиться с достопримечательностями Новосибирска.