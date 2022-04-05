Каким будет новый разрисованный трамвай в Новосибирске? Голосование для читателей НГС

В Новосибирске появится новый экскурсионный трамвай — его распишут известные художники Иван и Мария Ягода. Участники проекта представили эскизы для голосования.
— У нас группа ребят, 15 человек, мы проходим обучение в Институте Непрерывного Развития по созданию социальных проектов. У нас есть два проекта, который мы создаем в рамках двухмесячного курса, — сообщила НГС координатор проекта по созданию арт-трамвая Татьяна Шамраева.
Цель проекта — создать арт-объект, который станет украшением города, будет привлекать гостей города. Это будет экскурсионный трамвай, где можно купить билет, побывать на экскурсии по городу — с помощью аудиогида познакомиться с достопримечательностями Новосибирска.
По ее словам, сейчас кураторы проекта выбирают эскиз граффити для экскурсионного трамвая. Для этого они запустили голосование на разных площадках. В том числе хотят услышать мнение читателей НГС.
— Для нашего первого варианта мы решили обратиться к древней истории Сибири. К первым сибирским «граффити» — петроглифам, — рассказали участники проекта. Это призыв вспомнить свои корни. Нам показалось интересным сделать трамвай в такой тематике. Современный объект с древней историей.
Второй вариант связан с ирбисом — животным, которое отражает дух Сибири.
— В древности жители Монголии верили, что лишь самым счастливым из людей дано встретиться с ирбисом — снежным барсом. Нам бы хотелось не только сделать красивую роспись, говорящую о нашей природе и силе духа, но и поддержать фонд защиты этих прекрасных животных, — говорится в презентации второго эскиза.
— В основе третьей идеи — лоскутное одеяло, собирающее в себе символы и характерные орнаменты народов Сибири. Сибирские языческие идолы, нарядные ленты, расшитые пояса, деревянные наличники. Колорит контрастный — как и наш климат (холодная зима, достаточно теплое лето). Хотелось сделать его ярким и теплым, чтобы радовал глаз и грел сердца круглый год, — поясняется в презентации.
Альтернативный вариант этого эскиза — в более холодных оттенках, отражающих суровость сибирского климата.
Четвертый эскиз — «Тайга/город».
— Для многих жителей планеты Сибирь — это до сих пор неизведанные, а потому таинственные земли, но для каждого россиянина Сибирь — это необъятный богатый край с большим будущим, который с каждым годом лишь увеличивает свою мощь и движется вперед, — говорится в описании эскиза. Поэтому одна сторона трамвая представляет сибирские территории — это тундра, тайга, бескрайние таежные просторы, гордые горные хребты и кристально чистые озера. Вторая часть композиции показывает, что Сибирь — это и крупные города с миллионным населением, современные предприятия, множество достопримечательностей.
Пятый эскиз — «Природные мотивы». Это коллаж, посвященный природе Сибири.
— Важным компонентом, образующим «культурное ядро», является образ природы, способствующий сохранению культурного своеобразия и связи между поколениями. Главный эстетический эффект строится на сочетании абстрактных форм и объемных изображений пейзажа и растений. Этот прием помогает придать росписи более современный вид. Также в композицию хорошо впишется слоган, — объяснили участники проекта.
Шестой эскиз — Сибирский трамвай, который отражает силу и характер сибиряков.
— Холодная палитра на фоне и текстура отсылают к теме реки, бурной и холодной, но безумно живой и красивой, — презентуют участники проекта седьмой эскиз.
Седьмой вариант посвящен сибирской природе, самобытности, идентичности.
По словам представителей проекта, маршрут, по которому будет ходить трамвай, еще согласовывается. Предположительно, это будет либо
Трамвай будут расписывать известные новосибирские художники Марина и Иван Ягода. Роспись запланирована на 22–24 апреля. На линию обновленный трамвай должен выйти 25 апреля. В 2018 году знаменитый новосибирский трамвай