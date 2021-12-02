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Фотограф Слава Степанов снял самую северную точку суши Европы — 10 завораживающих кадров с края России

Фотографу удалось снять водопады на мысе Флигели

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Водопады образуются стихийно, поэтому названий не имеют

Водопады образуются стихийно, поэтому названий не имеют

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Новосибирский фотограф Слава Степанов сделал снимки мыса Флигели — это самая северная точка суши Европы. На снимках запечатлена природа этого необычного мыса, восхитительный водопад и деревянный крест, установленный в память о погибших полярниках.

— Мне нравится фотографировать крайние точки России. Побывать на мысе Флигели для меня было знаменательным событием. Я много путешествую по России, и чтобы ощутить полностью масштабы страны и ее размах, нужно оказаться в крайних точках географии. Мне уже удавалось побывать в западной и восточной точках, и вот съездил на северную, — рассказал корреспонденту НГС Слава Степанов. — Насколько далеко это — очень сложно описать. Отплываешь от Мурманска и еще несколько дней идешь строго на север.

Фотограф путешествовал в июле, поэтому ему удалось сделать снимки водопада:

— Остров Рудольф, на котором находится мыс, невероятно красивый природный архипелаг. Это невероятное место, в котором мало кому удавалось побывать. Добраться туда можно только на судне ледокольного класса. Лето там суперкороткое.

Мыс Флигели расположен на острове Рудольфа — самом северном в архипелаге Земли Франца-Иосифа

Мыс Флигели расположен на острове Рудольфа — самом северном в архипелаге Земли Франца-Иосифа

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В 2003 году на мысе установили большой крест из лиственницы в память о погибших полярниках

В 2003 году на мысе установили большой крест из лиственницы в память о погибших полярниках

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Мыс Флигели считается самой северной островной точкой Европы и России

Мыс Флигели считается самой северной островной точкой Европы и России

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Редко кому удается подгадать время, чтобы снять действующий водопад. Нулевые температуры держатся всего несколько дней в году

Редко кому удается подгадать время, чтобы снять действующий водопад. Нулевые температуры держатся всего несколько дней в году

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Острова архипелага почти целиком покрыты льдами, летом они ненадолго тают и образуются водопады

Острова архипелага почти целиком покрыты льдами, летом они ненадолго тают и образуются водопады

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Мыс назвали в честь австрийского географа и картографа Августа фон Флигели, руководителя одного из институтов в Вене

Мыс назвали в честь австрийского географа и картографа Августа фон Флигели, руководителя одного из институтов в Вене

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Добраться до мыса непросто — только по воде

Добраться до мыса непросто — только по воде

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На мысе из растительности — только мох и лишайники

На мысе из растительности — только мох и лишайники

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Жилья на этой земле никто не строил, поэтому можно любоваться нетронутой красотой суровой природы севера

Жилья на этой земле никто не строил, поэтому можно любоваться нетронутой красотой суровой природы севера

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В прошлом году Слава Степанов сделал снимки мыса Дежнёва — это самая крайняя восточная точка Чукотского полуострова и всей России. На снимках запечатлена его природа и маяк, который установили в память о первооткрывателе.

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Слава Степановфотомыс Флигели
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