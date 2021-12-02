Фотограф Слава Степанов снял самую северную точку суши Европы — 10 завораживающих кадров с края России

Новосибирский фотограф Слава Степанов сделал снимки мыса Флигели — это самая северная точка суши Европы. На снимках запечатлена природа этого необычного мыса, восхитительный водопад и деревянный крест, установленный в память о погибших полярниках.

— Мне нравится фотографировать крайние точки России. Побывать на мысе Флигели для меня было знаменательным событием. Я много путешествую по России, и чтобы ощутить полностью масштабы страны и ее размах, нужно оказаться в крайних точках географии. Мне уже удавалось побывать в западной и восточной точках, и вот съездил на северную, — рассказал корреспонденту НГС Слава Степанов. — Насколько далеко это — очень сложно описать. Отплываешь от Мурманска и еще несколько дней идешь строго на север.