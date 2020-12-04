Два десятка домов в Дзержинском районе из-за отключения света остались без тепла в мороз

Сегодня, 4 декабря, в Дзержинском районе два десятка домов остались без электричества. Как сообщают жители улиц Сивашской, Ставропольской и Черноморской, электричество в их домах пропадает уже второй день подряд, в результате чего дома промерзают. Без электричества не работают котлы и нагреватели.



— Мало того что это происходит в мороз и у людей отключают электричество с 9 до 17 на целый день, так еще и рабочие без разрешения лазают по ограде и крыше домов — ставят умные счетчики. У людей маленькие дети, многие на дистанционном обучении, еду нормально не приготовить, ломается и летит техника, — сообщила Екатерина Прилепкина, жительница частного сектора.

