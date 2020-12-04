Два десятка домов в Дзержинском районе из-за отключения света остались без тепла в мороз

20 домов в Новосибирске оставили без тепла из-за отключения электричества
Сегодня, 4 декабря, в Дзержинском районе два десятка домов остались без электричества. Как сообщают жители улиц Сивашской, Ставропольской и Черноморской, электричество в их домах пропадает уже второй день подряд, в результате чего дома промерзают. Без электричества не работают котлы и нагреватели.
— Мало того что это происходит в мороз и у людей отключают электричество с 9 до 17 на целый день, так еще и рабочие без разрешения лазают по ограде и крыше
По ее словам, сегодня утром жильцы домов, оставшиеся без электричества, собрались на улице и попытались обратиться к рабочим, чтобы те сократили время проведения работ.
— Но толку нет.
На муниципальном портале Новосибирска указывается, что сегодняшнее отключение является плановым. Тип
В пресс-службе АО «РЭС» корреспонденту НГС пояснили, что сегодняшние работы планируется закончить ранее обозначенного срока. Электричество должно появиться в домах после 15:30.
— Конкретно по этим адресам планируются еще отключения в последующие дни, но они будут проводиться только при температуре воздуха не ниже -20
Как уточняется на сайте АО «РЭС» в разделе плановых отключений, электричество будет отсутствовать по этим улицам в декабре как минимум
Обновлено: после публикации материала редакция получила ответ АО «РЭС» на запрос. В нём компания отмечает, что с её стороны не было допущено прав потребителей, поскольку перерывы электроснабжения, необходимые для проведения ремонтных работ, не превышают 1 сутки.
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