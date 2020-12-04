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Два десятка домов в Дзержинском районе из-за отключения света остались без тепла в мороз

Жители просят перенести работы на электросетях на теплое время

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В частном секторе отключают электричество второй день подряд

В частном секторе отключают электричество второй день подряд

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20 домов в Новосибирске оставили без тепла из-за отключения электричества

Сегодня, 4 декабря, в Дзержинском районе два десятка домов остались без электричества. Как сообщают жители улиц Сивашской, Ставропольской и Черноморской, электричество в их домах пропадает уже второй день подряд, в результате чего дома промерзают. Без электричества не работают котлы и нагреватели.

— Мало того что это происходит в мороз и у людей отключают электричество с 9 до 17 на целый день, так еще и рабочие без разрешения лазают по ограде и крыше домов — ставят умные счетчики. У людей маленькие дети, многие на дистанционном обучении, еду нормально не приготовить, ломается и летит техника, — сообщила Екатерина Прилепкина, жительница частного сектора.

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По ее словам, сегодня утром жильцы домов, оставшиеся без электричества, собрались на улице и попытались обратиться к рабочим, чтобы те сократили время проведения работ.

— Но толку нет. Рабочие — люди подневольные, а во всех инстанциях нас отпинывают. Пока чего-то добьемся, время работ закончится, а дома окончательно замерзнут, — добавила она.

На муниципальном портале Новосибирска указывается, что сегодняшнее отключение является плановым. Тип работ — «установка ПУ на опорах ВЛ-1 ТП 169ю».

Так отключения домов выглядят на карте

Так отключения домов выглядят на карте

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В пресс-службе АО «РЭС» корреспонденту НГС пояснили, что сегодняшние работы планируется закончить ранее обозначенного срока. Электричество должно появиться в домах после 15:30.

— Конкретно по этим адресам планируются еще отключения в последующие дни, но они будут проводиться только при температуре воздуха не ниже -20 градусов, — добавили в компании.

Как уточняется на сайте АО «РЭС» в разделе плановых отключений, электричество будет отсутствовать по этим улицам в декабре как минимум трижды — 7, 8 и 11 декабря. Время отключений — с 9 до 17 часов.

Обновлено: после публикации материала редакция получила ответ АО «РЭС» на запрос. В нём компания отмечает, что с её стороны не было допущено прав потребителей, поскольку перерывы электроснабжения, необходимые для проведения ремонтных работ, не превышают 1 сутки.

На этой неделе 336 домов в Первомайском районе остались без света и воды — отключение было плановым.

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электричествоРЭС
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