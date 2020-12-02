Прокурор Новосибирской области и глава минстроя региона встретились с голодающими дольщиками «Новомарусино»

В среду, 2 декабря, с участниками голодовки, обманутыми дольщиками ЖК «Новомарусино», встретились прокурор Новосибирской области Яков Хорошев и руководитель регионального минстроя Иван Шмидт — они договорились о проведении видеоконференции для обсуждения и решения проблемы нарушения прав горожан.



Голодовку дольщики объявили вчера, 1 декабря, чтобы привлечь к проблеме внимание властей. Сегодня им сообщили, что арбитражный управляющий застройщика, ООО «ДЖН», и правительство региона принимают меры по восстановлению их прав посредством механизма завершения строительства долгостроев с участием московской публично-правовой компании (ППК) «Фонд».

