Прокурор Новосибирской области и глава минстроя региона встретились с голодающими дольщиками «Новомарусино»

Минстрой и прокуратура НСО встретились с дольщиками «Новомарусино»
В среду, 2 декабря, с участниками голодовки, обманутыми дольщиками ЖК «Новомарусино», встретились прокурор Новосибирской области Яков Хорошев и руководитель регионального минстроя Иван Шмидт — они договорились о проведении видеоконференции для обсуждения и решения проблемы нарушения прав горожан.
Голодовку дольщики объявили вчера, 1 декабря, чтобы привлечь к проблеме внимание властей. Сегодня им сообщили, что арбитражный управляющий застройщика, ООО «ДЖН», и правительство региона принимают меры по восстановлению их прав посредством механизма завершения строительства долгостроев с участием московской публично-правовой компании (ППК) «Фонд».
Вкладчикам также рассказали, что прокуратура тоже принимает меры реагирования в такой ситуации — вопросы завершения застройщиком строительства «проблемных» объектов и обеспечения дольщиков жильем находились в течение 2019 года и 2020 года на постоянном контроле прокуратуры и лично прокурора области.
Сейчас в так называемую «дорожную карту» области включено шесть многоквартирных домов ЖК «Новомарусино», которые строили с привлечением денег дольщиков.
— Сегодня, учитывая просьбы участников голодовки, по поручению прокурора области с ними договорились о проведении 8 декабря видеоконференцсвязи с участием самих дольщиков, представителей ППК «Фонд», органов власти и прокуратуры для оперативного решения вопроса по восстановлению прав граждан. Такой формат совместной работы позволит обсудить вопросы всеми сторонами процесса, — пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Прокуратура во взаимодействии с участниками долевого строительства и органами власти планирует продолжать принимать меры, направленные на соблюдение прав граждан.
Сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о своей реакции на голодовку обманутых дольщиков «Новомарусино» — он ответил на вопрос во время прямого эфира в Instagram, хочет ли он присоединиться к ней, так как мэрия также пострадала от действий застройщика.