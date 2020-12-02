Анатолий Локоть ответил на предложение объявить голодовку вместе с обманутыми дольщиками «Новомарусино»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о своей реакции на голодовку, которую объявили вчера обманутые дольщики «Новомарусино». Он ответил на вопрос во время прямого эфира в Instagram, хочет ли он присоединиться к ней, так как мэрия также пострадала от действий застройщика.

— К протестам я отношусь достаточно критично. Протесты не помогают решить проблемы. У нас сегодня более 50 проблемных объектов, где есть обманутые дольщики. И каждый раз они острые. Мэрия последовательно каждый год занимается решением этой проблемы. Вспомните голодовки по улице Тульской и Красном проспекте. Но вопросы решились не в результате этих протестов. Сегодня активно занимается Министерство Новосибирской области, чтобы попасть в федеральный фонд, — объяснил Анатолий Локоть.