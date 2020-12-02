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Анатолий Локоть ответил на предложение объявить голодовку вместе с обманутыми дольщиками «Новомарусино»

Мэрия также пострадала от деятельности застройщика

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Голодовку дольщики начали вчера — 1 декабря

Голодовку дольщики начали вчера — 1 декабря

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о своей реакции на голодовку, которую объявили вчера обманутые дольщики «Новомарусино». Он ответил на вопрос во время прямого эфира в Instagram, хочет ли он присоединиться к ней, так как мэрия также пострадала от действий застройщика.

— К протестам я отношусь достаточно критично. Протесты не помогают решить проблемы. У нас сегодня более 50 проблемных объектов, где есть обманутые дольщики. И каждый раз они острые. Мэрия последовательно каждый год занимается решением этой проблемы. Вспомните голодовки по улице Тульской и Красном проспекте. Но вопросы решились не в результате этих протестов. Сегодня активно занимается Министерство Новосибирской области, чтобы попасть в федеральный фонд, — объяснил Анатолий Локоть.

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Он также добавил, что вопрос с «Новомарусино» может решиться в следующем году.

— Да, там тоже зависли наши деньги — мэрии. Сегодня мы объединили усилия. Решать этот вопрос будем в следующем году за счет федерального фонда, — отметил мэр.

1 декабря обманутые дольщики дома по улице Большой, 600/15 стр. в Новосибирске объявили голодовку. Свое решение они объяснили тем, что до этого больше 80 дней безрезультатно пикетировали мэрию и правительство, и голодовка для них — крайняя мера.

Текстовую трансляцию прямого эфира с мэром вы можете прочитать здесь.

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голодовкаобманутые дольщики
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