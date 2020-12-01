Обманутые дольщики «Новомарусино» начали голодовку с вилами и Конституцией

Дольщики «Новомарусино» с вилами объявили голодовку
1 декабря обманутые дольщики дома по улице Большая, 600/15 стр. в Новосибирске объявили голодовку. Свое решение они объяснили тем, что до этого больше 80 дней безрезультатно пикетировали мэрию и правительство, и голодовка для них — крайняя мера.
Акция протеста началась с пикета, на который одна из дольщиц вышла с вилами и Конституцией РФ. Она объяснила, что дольщики обращаются к гарантированным Конституцией правам и свободам, в частности, праву на жилище. Лишение их этих прав фактически возвращает людей к статусу крестьян до 1918 года, подчеркнула женщина.
— Мы этим правом воспользовались, но наш застройщик не выполнил свои обязательства. Мало того, наше правительство не выполнило свои прямые обязанности, мэрия, которая должна была его контролировать... Сотни отписок нашим дольщикам, которые писали в мэрию, чтобы на проблему обратили внимание, но на неё так и не обратили внимания, — говорит женщина в видеообращении. — Мэрия вложила свои деньги на расселение аварийного жилья, они даже не проконтролировали, куда они свои деньги вложили. И сейчас они отказываются нас принимать. Ни у нас квартир, ни у них квартир. Только мы платим за это свои деньги и ничьи налоги не берём, многие работают на двух работах, чтобы оплатить ипотеку, взятую у банка.
По оценке одной из дольщиц, на голодовке, которая проходила на стройплощадке непостроенного дома, присутствовало порядка 50 человек.
В сентябре в региональном минстрое говорили, что правительство Новосибирской области направило ходатайство в ППК «Фонд», который может решить проблему с завершением строительства домов. 1 декабря в правительстве со ссылкой на замминистра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова сообщили, что в ведомстве уже сделали всё возможное для решения вопроса дольщиков проекта.
— Достройка жилых домов в «Новомарусино» находится на постоянном контроле регионального минстроя. Мы нашли пути выхода из ситуации, теперь дело за арбитражным управляющим, — цитирует Алексея Колмакова пресс-служба правительства. — Формы привлечения внимания, которые сегодня избрали некоторые граждане, носят исключительно политический контекст. В настоящее время необходимо устранить технические замечания и представить документы для рассмотрения на наблюдательном совете ППК «Фонд».
Сегодня застройщик «Новомарусино», компания «ДЖН», находится в процедуре банкротства. По информации минстроя, арбитражный управляющий компании направил в ППК «Фонд» необходимый пакет документов, но земельный участок, на котором должны быть построены дома, находится в залоге у «Промсвязьбанка», где у застройщика была открыта кредитная линия. Это не позволяет размежевать территорию, чтобы поэтапно достроить дома. Снять обременение можно будет не раньше 1 квартала 2021 года, отметили в пресс-службе правительства.
В октябре стало известно, что заморозка строительства домов в Новомарусино стала одной из причин для возбуждения уголовного дела против чиновников мэрии. В интервью НГС один из них, глава управления по жилищным вопросам Денис Ковалёв, рассказал, куда делись 200 бюджетных миллионов.
Голодовку обманутые дольщики объявляют не в первый раз: год назад они провели ночь в сквере Крячкова, и некотрым участницам потребовалась медицинская помощь.