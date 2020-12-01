Обманутые дольщики «Новомарусино» начали голодовку с вилами и Конституцией

1 декабря обманутые дольщики дома по улице Большая, 600/15 стр. в Новосибирске объявили голодовку. Свое решение они объяснили тем, что до этого больше 80 дней безрезультатно пикетировали мэрию и правительство, и голодовка для них — крайняя мера.



Акция протеста началась с пикета, на который одна из дольщиц вышла с вилами и Конституцией РФ. Она объяснила, что дольщики обращаются к гарантированным Конституцией правам и свободам, в частности, праву на жилище. Лишение их этих прав фактически возвращает людей к статусу крестьян до 1918 года, подчеркнула женщина.

