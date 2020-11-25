Минпромторг предложил новые правила для работы фуд-кортов — примет ли их Новосибирская область?

Новосибирская область получила письмо с новыми правилами работы фуд-кортов
Правительство Новосибирской области получило письмо от Министерства торговли и промышленности России, в котором перечислены новые предложения по работе фуд-кортов в торговых центрах.
Получение письма подтвердили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли Новосибирской области.
— Инициативы Минпромторга РФ могут быть вынесены на повестку штаба по коронавирусу, где решение будут принимать коллегиально, — сообщили НГС в областном Минпромторге. До этого власти НСО ввели ограничения на работу новосибирских фуд-кортов с
РБК со ссылкой на замминистра торговли РФ Виктора Евтухова сообщил сегодня, что федеральное министерство направило в регионы письмо, в котором предложило новый регламент для работы фуд-кортов.
В письме, передает издание, Минпромторг предлагает обслуживать посетителей за столиками, тогда заказы будут принимать и выдавать как в ресторанах. Также возможно, что оплату будут производить через электронное меню, а расстояние между столиками увеличат до
Рядом с каждым кафе планируют разместить антисептики и установить защитные экраны с окнами для оформления и выдачи заказов, а столы и подносы будут обрабатывать антисептиком после каждого посетителя. Кроме этого, на фуд-кортах могут запретить проведение развлекательных мероприятий. Также предлагается обеспечить проветривание помещения и запретить рециркуляцию в системе вентиляции.
В других регионах, в частности в Красноярском крае, запретили проводить новогодние корпоративы. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил подготовить документ о том, как праздник будут встречать в НСО.