Власти НСО объявили дату введения новых коронавирусных ограничений для торговых центров

Власти Новосибирской области объявили, когда в регионе могут ввести новые коронавирусные ограничения — они коснутся работы фуд-кортов, детских площадок и кинотеатров в ТРЦ.

— Оперативный штаб по противодействию коронавирусу одобрил введение с 16 по 30 ноября ряда новых ограничительных мер на территории Новосибирской области. На две недели планируется прекратить работу фуд-кортов и кинотеатров, расположенных в торговых центрах. Окончательное решение будет принято на внеочередном заседании регионального правительства, которое, по поручению губернатора Андрея Травникова, состоится 13 ноября , — сообщили в пресс-службе правительства НСО.