Власти НСО объявили дату введения новых коронавирусных ограничений для торговых центров

Власти Новосибирской области объявили, когда в регионе могут ввести новые коронавирусные ограничения — они коснутся работы фуд-кортов, детских площадок и кинотеатров в ТРЦ.
— Оперативный штаб по противодействию коронавирусу одобрил введение с 16 по
Глава региона поручил подготовить все необходимые нормативные документы к заседанию.
— Я предлагаю тактику точечных решений по введению дополнительных ограничительных мер, остановке деятельности отдельных организаций в экономике. Решения о возобновлении их работы будем принимать с учетом развития эпидемиологической ситуации, — отметил губернатор.
Планируемые дополнительные ограничительные меры были представлены ранее — Андрей Травников заявил об этом во время оперативного совещания. Также глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов предлагал ограничить посещение ТЦ школьниками без родителей, однако Андрей Травников не поддержал это решение.