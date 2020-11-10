10 ноября вторник
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 4/10
usd 76.95
eur 91.50
Тема дняТарифы на коммуналку хотят поднять. На сколько?

Все новости

Все новости

Власти НСО объявили дату введения новых коронавирусных ограничений для торговых центров

Ожидается, что они продлятся две недели, если решение примет заседание правительства

12 818
118Обсудить

Поделиться

Планируется, что ограничения вступят в силу с <nobr class="_">16 ноября</nobr>

Планируется, что ограничения вступят в силу с 16 ноября

Поделиться

Власти Новосибирской области объявили, когда в регионе могут ввести новые коронавирусные ограничения — они коснутся работы фуд-кортов, детских площадок и кинотеатров в ТРЦ.

— Оперативный штаб по противодействию коронавирусу одобрил введение с 16 по 30 ноября ряда новых ограничительных мер на территории Новосибирской области. На две недели планируется прекратить работу фуд-кортов и кинотеатров, расположенных в торговых центрах. Окончательное решение будет принято на внеочередном заседании регионального правительства, которое, по поручению губернатора Андрея Травникова, состоится 13 ноября, — сообщили в пресс-службе правительства НСО.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Глава региона поручил подготовить все необходимые нормативные документы к заседанию.

— Я предлагаю тактику точечных решений по введению дополнительных ограничительных мер, остановке деятельности отдельных организаций в экономике. Решения о возобновлении их работы будем принимать с учетом развития эпидемиологической ситуации, — отметил губернатор.

Планируемые дополнительные ограничительные меры были представлены ранее — Андрей Травников заявил об этом во время оперативного совещания. Также глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов предлагал ограничить посещение ТЦ школьниками без родителей, однако Андрей Травников не поддержал это решение.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК7
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ8
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Новосибирскгубернаторограничения
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (118)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...