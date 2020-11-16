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Тема дняГород замело. Онлайн-репортаж с улиц

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Город-сугроб: из-за снегопада пешеходам стало непросто передвигаться по тротуарам (онлайн-трансляция)

Показываем и рассказываем, что происходит в городе в непогоду

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Сегодня утром у водителей много работы

Сегодня утром у водителей много работы

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Новосибирцы из-за непогоды с утра откапывают машины и встают в пробки

В Новосибирске сегодня из-за снегопада и сильного ветра на дорогах с раннего утра начали собираться пробки. Водителям нужно потратить немало времени, чтобы откопать свою машину.

Рассказываем в режиме онлайн, что происходит в городе. Присоединяйтесь!

Александра Бруня

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Новосибирск в объективе фотокамеры нашего обозревателя Стаса Соколова.

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Александра Бруня

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— На прошлой неделе приступили к зимней уборке улиц — 15 тысяч м3 снега было вывезено, но это ниже суточной нормы, что мы обычно делаем. Но мы приступили к уборке, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на оперативном совещании при губернаторе НСО.

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ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

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Снегопад сегодня очень красивый.

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Александра Бруня

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Фотографии от нашего читателя.

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Александра Бруня

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— В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция города Новосибирска рекомендует соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а также снижать скорость, вплоть до полной остановки, при пересечении пешеходных переходов, будьте внимательны, — попросили водителей в ГИБДД Новосибирска.

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Александра Бруня

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Снег ненадолго перестает идти, но буквально через несколько минут опять начинает падать.

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Александра Бруня

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И еще несколько ночных фотографий. Очень атмосферно!

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Александра Бруня

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Каким будет ноябрь? Что ждет новосибирцев — морозы или теплые дни? Будет ли месяц щедрым на снегопады? Мы посмотрели, что обещают нашему городу различные погодные сервисы, и собрали для вас всю информацию здесь.

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Александра Бруня

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Немного фотографий утреннего Новосибирска.

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Александра Бруня

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Зима вступает в свои права, пора снова привыкать к сугробам.

Снега выпало очень много

Снега выпало очень много

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Александра Бруня

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Ситуация на дорогах в Новосибирске стала еще сложнее.

Сервис 2gis оценивает сейчас ситуацию на дорогах Новосибирска на 8 баллов

Сервис 2gis оценивает сейчас ситуацию на дорогах Новосибирска на 8 баллов

Кто-то может опоздать сегодня на работу

Кто-то может опоздать сегодня на работу

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Александра Бруня

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По данным сервиса «Яндекс.Погода», снег будет сегодня идти целый день. Температура днем будет около -5 градусов, а к вечеру похолодает до -10 градусов.

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ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Александра Бруня

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Заметили что-то необычное? Мы всегда ждем ваши фото и видео!

Очищаете машину? Стоите в пробке? Не можете уехать на работу на общественном транспорте? Просто сделали красивый кадр? Присылайте свои фото и видео в редакцию.

Телефон редакции

8-923-157-00-00

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Александра Бруня

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Город засыпало снегом.

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Александра Бруня

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Согласно данным сервиса 2gis, пробки в Новосибирске на 08:05 достигли 7 баллов. Теперь движение затруднено еще и на Мочищенском шоссе, и на Большевистской.

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Александра Бруня

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Фотографии ночного города от нашего читателя Виталия. Еще больше красоты вы найдете в нашем аккаунте Instagram.

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Александра Бруня

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Снег очень активно шел ночью, поэтому некоторые дворники не успели справиться со своими обязанностями.

Такая картина сегодня утром была способна мало кого удивить

Такая картина сегодня утром была способна мало кого удивить

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Александра Бруня

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Особенно сложная ситуация сейчас в Ленинском районе. Из-за аварии на площади Лыщинского практически невозможно проехать по улице Немировича-Данченко. Пробки также в районе площади Труда и на Бетонном переезде.

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Александра Бруня

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Цены на такси из-за непогоды также серьезно выросли.

За короткую 5-минутную поездку сейчас придется отдать больше 200 рублей, и цены только растут

За короткую 5-минутную поездку сейчас придется отдать больше 200 рублей, и цены только растут

Сервис «Везет» также поднял цены

Сервис «Везет» также поднял цены

На момент запроса, в 07:27, дешевле всего было поехать через сервис «Ситимобил», но цена все равно была больше 150 рублей

На момент запроса, в 07:27, дешевле всего было поехать через сервис «Ситимобил», но цена все равно была больше 150 рублей

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Александра Бруня

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На 07:25 в Новосибирске, по данным сервиса 2gis, пробки уже оценивались в 6 баллов.

В городе с самого утра уже несколько небольших ДТП

В городе с самого утра уже несколько небольших ДТП

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Александра Бруня

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Очищаете машину? Стоите в пробке? Не можете уехать на работу на общественном транспорте? Присылайте свои фото и видео в редакцию.

Телефон редакции

8-923-157-00-00

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метельснегопад
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