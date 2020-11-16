Город-сугроб: из-за снегопада пешеходам стало непросто передвигаться по тротуарам (онлайн-трансляция)

В Новосибирске сегодня из-за снегопада и сильного ветра на дорогах с раннего утра начали собираться пробки. Водителям нужно потратить немало времени, чтобы откопать свою машину.

Рассказываем в режиме онлайн, что происходит в городе. Присоединяйтесь!