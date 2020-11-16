Город-сугроб: из-за снегопада пешеходам стало непросто передвигаться по тротуарам (онлайн-трансляция)

Новосибирск в объективе фотокамеры нашего обозревателя Стаса Соколова.
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— На прошлой неделе приступили к зимней уборке улиц — 15 тысяч м3 снега было вывезено, но это ниже суточной нормы, что мы обычно делаем. Но мы приступили к уборке, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на оперативном совещании при губернаторе НСО.
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Снегопад сегодня очень красивый.
Автор: Александра Бруня
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Фотографии от нашего читателя.
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— В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция города Новосибирска рекомендует соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а также снижать скорость, вплоть до полной остановки, при пересечении пешеходных переходов, будьте внимательны, — попросили водителей в ГИБДД Новосибирска.
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Снег ненадолго перестает идти, но буквально через несколько минут опять начинает падать.
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И еще несколько ночных фотографий. Очень атмосферно!
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Каким будет ноябрь? Что ждет новосибирцев — морозы или теплые дни? Будет ли месяц щедрым на снегопады? Мы посмотрели, что обещают нашему городу различные погодные сервисы, и собрали для вас всю информацию здесь.
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Немного фотографий утреннего Новосибирска.
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Зима вступает в свои права, пора снова привыкать к сугробам.
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Ситуация на дорогах в Новосибирске стала еще сложнее.
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По данным сервиса «Яндекс.Погода», снег будет сегодня идти целый день. Температура днем будет около -5 градусов, а к вечеру похолодает до -10 градусов.
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Город засыпало снегом.
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Согласно данным сервиса 2gis, пробки в Новосибирске на 08:05 достигли 7 баллов. Теперь движение затруднено еще и на Мочищенском шоссе, и на Большевистской.
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Фотографии ночного города от нашего читателя Виталия. Еще больше красоты вы найдете в нашем аккаунте Instagram.
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Снег очень активно шел ночью, поэтому некоторые дворники не успели справиться со своими обязанностями.
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Особенно сложная ситуация сейчас в Ленинском районе. Из-за аварии на площади Лыщинского практически невозможно проехать по улице Немировича-Данченко. Пробки также в районе площади Труда и на Бетонном переезде.
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Цены на такси из-за непогоды также серьезно выросли.
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На 07:25 в Новосибирске, по данным сервиса 2gis, пробки уже оценивались в 6 баллов.
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Очищаете машину? Стоите в пробке? Не можете уехать на работу на общественном транспорте? Присылайте свои фото и видео в редакцию.
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