Свежие цифры оперштаба по коронавирусу: в НСО ковид обнаружили еще у 177 жителей

Коронавирус обнаружили еще у 177 жителей Новосибирской области, сообщил оперштаб региона.

— На утро 8 ноября в НСО зарегистрировано 18 739 случаев инфицирования коронавирусом (+177 за минувшие сутки), в том числе у 1213 детей . 15 930 человек выписаны с выздоровлением (+98 за сутки), — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.

От ковида умерли еще 4 пациента.

— Скончались мужчины в возрасте 57 лет, 63 года, 72 года и 73 года. Всего в регионе от коронавируса умер 621 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 128 человек. На ИВЛ — 32 пациента, — добавили в ведомстве.



Госпитализирован 51 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3981.

