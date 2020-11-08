Свежие цифры оперштаба по коронавирусу: в НСО ковид обнаружили еще у 177 жителей

В Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 177 жителей
Коронавирус обнаружили еще у 177 жителей Новосибирской области, сообщил оперштаб региона.
— На утро 8 ноября в НСО зарегистрировано
От ковида умерли еще 4 пациента.
— Скончались мужчины в возрасте 57 лет, 63 года, 72 года и 73 года. Всего в регионе от коронавируса умер 621 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 128 человек. На ИВЛ — 32 пациента, — добавили в ведомстве.
Госпитализирован 51 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3981.
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