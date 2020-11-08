Почему заболевшие коронавирусом мучаются бессонницей? Объясняют врачи

Заболевшие коронавирусом жалуются на бессонницу
Некоторые заболевшие коронавирусом жалуются на внезапные проблемы со сном. Что это — очередной симптом, последствие приема лекарств или результат нервного перенапряжения? Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с врачами о причинах такой бессонницы и узнала, на какие ещё неврологические симптомы стоит обратить внимание.
Почему возникают проблемы со сном?
Пульмонолог медицинского центра «Авиценна» Елена Турлай говорит, что бессонница может быть как психосоматическим проявлением, стрессовой реакцией на факт заболевания ковидом, так и проявлением самой болезни вследствие интоксикации и влияния вируса на центральную нервную систему.
— У части пациентов, которые к нам обращаются, бессонница связана с психоэмоциональными проблемами — их тревожит неопределённость по поводу работы, оформления больничных листов, длительности периода нетрудоспособности и потеря заработка, тревога о своём здоровье и здоровье близких, о будущем. Но есть и проблемы, которые обусловлены воздействием вируса, ведь он поражает не только сосуды и лёгкие, но нервные клетки, потому что он является нейротропным. Коронавирус для нас действительно ещё неразгаданная загадка: мы уже много о нём знаем, но этого пока недостаточно. Несмотря на, казалось бы, однообразную картину заболевания, каждый болеет по-своему. И как кто заболеет — никто не знает, — считает невролог центра семейной медицины «Здравица» Анна Петровская.
Врач подтверждает, что бессонница может быть следствием коронавирусной инфекции, но такое бывает редко:
— Она может быть связана с теми неприятными ощущениями, которые вызывает вирус, повреждая нервную систему. Многие пациенты рассказывают, что у них есть ломота и боли во всем теле, ощущения, будто они отлежали руку или ногу, ощущение жжения в груди — всё это мешает уснуть. По большому счёту нервная система перегружена сигналами. Чем тяжелее человек переносит коронавирусную инфекцию, тем хуже он спит. То он чувствует, что задыхается, то ему давит что-то, — рассказывает Анна Петровская.
Какие ещё причины есть у бессонницы
Сомнолог клиники «Санитас» Екатерина Калинина замечает, что, помимо тревожного расстройства, поражения нервной системы при COVID-19, на качестве сна может сказываться гипомагниемия — снижение магния в организме на фоне температуры и интоксикации. Поэтому врач считает, что магний можно безопасно добавлять к терапии.
Как лечиться от бессонницы
Сначала, подчеркивает Екатерина Калинина, нужно разобраться со специалистом в причине появления такого симптома.
— Безопасным может быть применение мелатонина, а снотворные при коронавирусной инфекции могут быть не безопасны, учитывая то, что они могут угнетать дыхательную центр. Если бессонница сохраняется и после перенесённой коронавирусной инфекции — нарушения сна присутствуют не менее трёх раз в неделю, при этом вы себя плохо чувствуете днём: сонливость, нарушение внимания, то нужно обратиться к невропатологу или сомнологу.
Анна Петровская также уверена, что самостоятельно принимать успокоительные не стоит:
— С тревогой может и будет отлично работать психолог, а вот самостоятельно просить в аптеке что-то успокоительное не стоит, потому что нервная система индивидуальна настолько, на сколько индивидуален каждый человек. Можно, наоборот, всё усугубить. Порой необходимо прийти к неврологу, чтобы он назначил медикаментозное лечение тревожного состояния, чтобы появились силы дойти до психолога. Ведь у некоторых пациентов, которые заказывают у нас онлайн-консультации, есть страх вообще выйти из дома.
— Необходимо стараться соблюдать режим сна и бодрствования и по возможности делать легкую зарядку, дыхательную гимнастику и как только позволит самочувствие — расширить список физических нагрузок: ЛФК, прогулки, — советует Екатерина Калинина.
С какими ещё жалобами приходят к неврологу
При коронавирусной инфекции бывают даже галлюцинации, отмечает Анна Петровская:
— Некоторые пациенты, не имеющие психических расстройств, рассказывают о галлюцинациях: якобы в комнате кто-то ещё присутствует — это их пугает, такие иллюзии тревожат. А многие приходят, потому что не могут понять: у них затянулось заболевание или это уже психосоматика. Описаны случаи так называемого long COVID (длинный ковид), когда более трёх-четырёх недель продолжается симптоматика, связанная с жжением, болью в груди, ощущениями неполноценности вдоха, выраженной слабостью.
В таких случаях, говорит врач, нужно разбираться, сопровождаются ли эти ощущения снижением сатурации или изменениями функционирования органов и систем — могут потребоваться дополнительные анализы, обследования.
Анна Петровская поясняет, что у пациентов среднего и старшего возраста сейчас отмечается распространённое осложнений в виде полинейропатий — появление болей, жжения, синдрома беспокойных ног после перенесённой коронавирусной инфекции. Эти симптомы нужно лечить у невролога.
— Сейчас к неврологам часто обращаются пациенты, которые ещё не знают, что у них коронавирус, у них ещё не развернулась характерная клиническая картина, но есть различные боли и нарушения сна: часто это боли в суставах, позвоночнике, но они могут сопровождаться подъёмом температуры. Тогда мы начинаем подозревать ковид, особенно если есть ещё и снижение обоняния и изменение вкусовых ощущений, — комментирует Анна Петровская.
Екатерина Калинина — эндокринолог, сомнолог, врач общей практики, заведующая респираторным сомнологическим центром клиники Санитас. Анна Петровская — невролог, нейрофизиолог, антиэйдж-специалист. Стаж работы — 18 лет. Елена Турлай — пульмонолог медицинского центра «Авиценна».