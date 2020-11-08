Почему заболевшие коронавирусом мучаются бессонницей? Объясняют врачи

— У части пациентов, которые к нам обращаются, бессонница связана с психоэмоциональными проблемами — их тревожит неопределённость по поводу работы, оформления больничных листов, длительности периода нетрудоспособности и потеря заработка, тревога о своём здоровье и здоровье близких, о будущем. Но есть и проблемы, которые обусловлены воздействием вируса, ведь он поражает не только сосуды и лёгкие, но нервные клетки, потому что он является нейротропным. Коронавирус для нас действительно ещё неразгаданная загадка: мы уже много о нём знаем, но этого пока недостаточно. Несмотря на, казалось бы, однообразную картину заболевания, каждый болеет по-своему. И как кто заболеет — никто не знает, — считает невролог центра семейной медицины «Здравица» Анна Петровская.



Врач подтверждает, что бессонница может быть следствием коронавирусной инфекции, но такое бывает редко:



— Она может быть связана с теми неприятными ощущениями, которые вызывает вирус, повреждая нервную систему. Многие пациенты рассказывают, что у них есть ломота и боли во всем теле, ощущения, будто они отлежали руку или ногу, ощущение жжения в груди — всё это мешает уснуть. По большому счёту нервная система перегружена сигналами. Чем тяжелее человек переносит коронавирусную инфекцию, тем хуже он спит. То он чувствует, что задыхается, то ему давит что-то, — рассказывает Анна Петровская.

