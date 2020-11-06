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Плато по коронавирусу в России продлится до весны

Мы достигнем его в ближайшее время

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Сегодня в России очередной пик заражений в сутки

Сегодня в России очередной пик заражений в сутки

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Плато по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России ожидается уже в ближайшее время, но сохранится оно до весны следующего года. Об этом сегодня заявил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

— Я думаю, что мы <...> [достигнем] плато в ближайшее уже время, и так, на этом плато с небольшими колебаниями, будем жить до весны, — цитирует его ТАСС.

Ранее Альтштейн говорил, что Россия уже находится либо на плато, либо где-то около него. Согласно предыдущему прогнозу, заболеваемость на прежнем уровне должна была продержаться до Нового года.

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Сегодня федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о 20 582 случаях заражения за последние сутки. Это максимальное число вновь заболевших с начала эпидемии в России.

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пандемияплато заболеваемостикоронавирус
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