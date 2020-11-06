Плато по коронавирусу в России продлится до весны

Плато по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России ожидается уже в ближайшее время, но сохранится оно до весны следующего года. Об этом сегодня заявил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени
— Я думаю, что мы <...> [достигнем] плато в ближайшее уже время, и так, на этом плато с небольшими колебаниями, будем жить до весны, — цитирует его ТАСС.
Ранее Альтштейн говорил, что Россия уже находится либо на плато, либо где-то около него. Согласно предыдущему прогнозу, заболеваемость на прежнем уровне должна была продержаться до Нового года.
Сегодня федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о